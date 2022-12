Erfolgreiche TUI Infodinner-Reihe zum Sommer 2023

Gemeinsam mit TUI Magic Life, Robinson, airtours, Grecotel, Constantinou Bros Hotels, Austrian Airlines und Eurowings veranstaltete TUI neun informative Abendveranstaltungen in acht exklusiven Locations in ganz Österreich. Den Start machten Heinz Zangerl, Leitung TUI Veranstaltervertrieb Österreich & CEE, und sein Team am 7. November im Restaurant Pier69 in Bregenz. Danach ging es nach Kundl und Innsbruck in Tirol, Salzburg und Linz, zu zwei Abendterminen nach Wien sowie nach Graz. Das letzte Dinner der Veranstaltungsreihe fand am 30. November im Restaurant Lilienberg in Kärnten statt.

Persönlicher Austausch

Neben den exklusiven Gaumenfreuden stand beim TUI Infodinner der persönliche Austausch, die Präsentation des Sommerflugprogramms sowie die TUI Hotelmarken im Fokus. „Ich freue mich, dass ich bei fast allen Infodinner-Terminen persönlich dabei sein konnte,“ sagt Heinz Zangerl. „So hatte ich die Möglichkeit, vor Ort in den direkten Austausch mit den Reisebüro-Agents zu treten und ihre Wünsche und Anregungen entgegenzunehmen. Denn genau darum geht es: Wir möchten mit unseren Veranstaltungen die optimalen Rahmenbedingungen für informative Zusammentreffen und den wertvollen Austausch unter Kolleginnen und Kollegen schaffen“, ergänzt Zangerl.

Nach dem Erfolg der TUI Infodinner laufen bereits die Vorbereitungen für die nächsten TUI Vertriebsaktivitäten im kommenden Jahr. (red)