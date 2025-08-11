tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content
| news | veranstalter» reisebüro

schauinsland-reisen: Buchungsfreigabe für Sommer 2026


Das R2 Rio Calma auf Fuerteventura
Der Veranstalter hat sein Sommerprogramm 2026 freigeschaltet – mit bewährten Klassikern, neuen Hotelhighlights und dem Ausbau individueller Rundreiseangebote.

Ab sofort ist der Sommer 2026 bei schauinsland-reisen buchbar – ideal für alle KundInnen, die ihren nächsten Urlaub frühzeitig planen möchten. Wie Touristikchef Andreas Rüttgers erklärt, wolle man „den Menschen Zeit zum Vorfreuen schenken“ – mit einem breiten Programm, das klassische Sonnenziele ebenso abdeckt wie exklusive Fernreisen und neue Rundreiseformate.

Highlights in der Ferne

Malediven & Mauritius: Wasserbungalows wie im Adaaran Prestige Vadoo oder elegante Resorts wie Radisson Blu Azuri und Beachcomber-Hotels gehören weiterhin zum Angebot.

Karibik & Mexiko: All-inclusive-Komfort u.a. im Iberostar Selection Bavaro oder Bahia Principe Grand Tulum.

Mittelstrecke & Klassiker im Fokus

Ägypten: Vom familienfreundlichen Jungle Aqua Park Resort mit 38 Pools bis zum ruhigen Steigenberger El Gouna reicht das Portfolio am Roten Meer.

Türkische Riviera: u.a. Arcanus Sorgun, Hane Family Resort und Miramare Queen mit neuen Konzepten und frischer Infrastruktur.

Balearen & Kanaren: Mallorca mit Morlans Garden oder Morlans Suites, Fuerteventura mit dem R2 Rio Calma.

Griechenland & Tunesien: u.a. Lambi Resort (Kos), Odyssia Beach (Kreta), Al Jazira Beach & Spa (Djerba).

Individualreisen im Aufwind

Mit dem erweiterten Explorer-Programm setzt schauinsland-reisen 2026 erneut auf maßgeschneiderte Rundreisen. Das Konzept Explore & Relax kombiniert Erlebnisrouten mit anschließenden Strandaufenthalten – mit über 900 Tourenvorschlägen in 75 Ländern.

Buchungstools mit Zusatznutzen

Neu ist die Möglichkeit, Zusatzleistungen wie Sitzplatzwahl, Verpflegung oder zusätzliches Gepäck direkt bei der Buchung über das integrierte System Calisto | Ancillary hinzuzufügen. Der Service steht u.a. für Flüge mit Eurowings, Condor, SunExpress, Sundair und Air Cairo bereit. (red)


  schauinsland, schauinsland-reisen, buchungsfreigabe, sommer 2026, buchbar, sommerprogramm

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
12 August 2025

16:15
Holland America Line: Alaska-Coolcations 2026 & 2027 buchbar
15:38
meineAkademie - Neue Lernplattform startet im Oktober
14:56
HX präsentiert ExpertInnen der Sonnenfinsternis-Expedition 2026
14:01
Schmetterling: XENA-Start mit gratis Testphase & Gewinnspiel
12:51
Flughafen Klagenfurt: AUA fliegt im Winter wieder direkt nach Hamburg
10:41
Anne-Laure Bonnaud neue CFO bei Ponant Explorations Group
10:22
Air France und Groupe ADP: Neues System optimiert Umsteigeprozesse

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.