| news | veranstalter» reisebüro
schauinsland-reisen: Buchungsfreigabe für Sommer 2026
Der Veranstalter hat sein Sommerprogramm 2026 freigeschaltet – mit bewährten Klassikern, neuen Hotelhighlights und dem Ausbau individueller Rundreiseangebote.
Ab sofort ist der Sommer 2026 bei schauinsland-reisen buchbar – ideal für alle KundInnen, die ihren nächsten Urlaub frühzeitig planen möchten. Wie Touristikchef Andreas Rüttgers erklärt, wolle man „den Menschen Zeit zum Vorfreuen schenken“ – mit einem breiten Programm, das klassische Sonnenziele ebenso abdeckt wie exklusive Fernreisen und neue Rundreiseformate.
Highlights in der Ferne
Malediven & Mauritius: Wasserbungalows wie im Adaaran Prestige Vadoo oder elegante Resorts wie Radisson Blu Azuri und Beachcomber-Hotels gehören weiterhin zum Angebot.
Karibik & Mexiko: All-inclusive-Komfort u.a. im Iberostar Selection Bavaro oder Bahia Principe Grand Tulum.
Mittelstrecke & Klassiker im Fokus
Ägypten: Vom familienfreundlichen Jungle Aqua Park Resort mit 38 Pools bis zum ruhigen Steigenberger El Gouna reicht das Portfolio am Roten Meer.
Türkische Riviera: u.a. Arcanus Sorgun, Hane Family Resort und Miramare Queen mit neuen Konzepten und frischer Infrastruktur.
Balearen & Kanaren: Mallorca mit Morlans Garden oder Morlans Suites, Fuerteventura mit dem R2 Rio Calma.
Griechenland & Tunesien: u.a. Lambi Resort (Kos), Odyssia Beach (Kreta), Al Jazira Beach & Spa (Djerba).
Individualreisen im Aufwind
Mit dem erweiterten Explorer-Programm setzt schauinsland-reisen 2026 erneut auf maßgeschneiderte Rundreisen. Das Konzept Explore & Relax kombiniert Erlebnisrouten mit anschließenden Strandaufenthalten – mit über 900 Tourenvorschlägen in 75 Ländern.
Buchungstools mit Zusatznutzen
Neu ist die Möglichkeit, Zusatzleistungen wie Sitzplatzwahl, Verpflegung oder zusätzliches Gepäck direkt bei der Buchung über das integrierte System Calisto | Ancillary hinzuzufügen. Der Service steht u.a. für Flüge mit Eurowings, Condor, SunExpress, Sundair und Air Cairo bereit. (red)
schauinsland, schauinsland-reisen, buchungsfreigabe, sommer 2026, buchbar, sommerprogramm
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
12 August 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
meineAkademie - Neue Lernplattform startet im Oktober
Ab Oktober 2025 bietet die...
Schmetterling: XENA-Start mit gratis Testphase & Gewinnspiel
Reisebüros können die neuen Version...
GetAway Group stärkt Wellness-Segment mit Beauty24.de
Mit dem Zukauf des Portals...
Restplatzbörse belohnt Buchung mit Reisegutschein
Im Juni verloste die Restplatzbörse...
Eurotours stellt Sales & Performance Management neu auf
Mit einer klaren Rollenverteilung und...