schauinsland-reisen: Buchungsfreigabe für Sommer 2026

Ab sofort ist der Sommer 2026 bei schauinsland-reisen buchbar – ideal für alle KundInnen, die ihren nächsten Urlaub frühzeitig planen möchten. Wie Touristikchef Andreas Rüttgers erklärt, wolle man „den Menschen Zeit zum Vorfreuen schenken“ – mit einem breiten Programm, das klassische Sonnenziele ebenso abdeckt wie exklusive Fernreisen und neue Rundreiseformate.

Highlights in der Ferne

Malediven & Mauritius: Wasserbungalows wie im Adaaran Prestige Vadoo oder elegante Resorts wie Radisson Blu Azuri und Beachcomber-Hotels gehören weiterhin zum Angebot.

Karibik & Mexiko: All-inclusive-Komfort u.a. im Iberostar Selection Bavaro oder Bahia Principe Grand Tulum.

Mittelstrecke & Klassiker im Fokus

Ägypten: Vom familienfreundlichen Jungle Aqua Park Resort mit 38 Pools bis zum ruhigen Steigenberger El Gouna reicht das Portfolio am Roten Meer.

Türkische Riviera: u.a. Arcanus Sorgun, Hane Family Resort und Miramare Queen mit neuen Konzepten und frischer Infrastruktur.

Balearen & Kanaren: Mallorca mit Morlans Garden oder Morlans Suites, Fuerteventura mit dem R2 Rio Calma.

Griechenland & Tunesien: u.a. Lambi Resort (Kos), Odyssia Beach (Kreta), Al Jazira Beach & Spa (Djerba).

Individualreisen im Aufwind

Mit dem erweiterten Explorer-Programm setzt schauinsland-reisen 2026 erneut auf maßgeschneiderte Rundreisen. Das Konzept Explore & Relax kombiniert Erlebnisrouten mit anschließenden Strandaufenthalten – mit über 900 Tourenvorschlägen in 75 Ländern.

Buchungstools mit Zusatznutzen

Neu ist die Möglichkeit, Zusatzleistungen wie Sitzplatzwahl, Verpflegung oder zusätzliches Gepäck direkt bei der Buchung über das integrierte System Calisto | Ancillary hinzuzufügen. Der Service steht u.a. für Flüge mit Eurowings, Condor, SunExpress, Sundair und Air Cairo bereit. (red)