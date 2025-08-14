Neues Kapitel für AIDAluna und AIDAbella

In wenigen Monaten ist es so weit, die beiden Schiffe werden in der Werft Chantier Naval im französischen Marseille umfassend modernisiert und kehren dann in neuer Frische zurück auf See. Die Gäste erwarten unter anderem erneuerte Kabinen, ein erweitertes Suitenangebot und ein frisches Farbkonzept. Neu an Bord sind auch einige Bars und Restaurants wie die Lanai Bar, das French Kiss und der Yachtclub. Der Neustart wird mit besonderen Premierenreisen mit Stargästen gefeiert. Am 10. Dezember 2025 startet die AIDAluna zur Auftaktreise „Neu verlieben“. Die AIDAbella legt am 11. März 2026 ab.

Premierenreisen mit Stars

Im Rahmen der Modernisierungsoffensive AIDA Evolution erhalten die beiden Schiffe demnächst umfassende Updates: So ist die AIDAluna vom 22. Oktober bis 10. Dezember 2025 in der Werft in Marseille und startet im Anschluss zur Premierenreise unter dem Motto „Neu verlieben in AIDAluna“. Die fünftägige Route führt ab Palma de Mallorca über Marseille, Palamós und Barcelona zurück nach Palma. An Bord: Max Mutzke mit seiner Band sowie Mirja Boes. Auch die Taufpatin von 2009, Franziska Knuppe, wird zur feierlichen Zeremonie an Bord erwartet.

Die AIDAbella folgt vom 21. Jänner bis 11. März 2026 mit ihrer Modernisierung. Die erste siebentägige Reise beginnt am 11. März ab Palma. Musikalisch begleitet wird sie von Glasperlenspiel, Comedy liefert Matze Knop, und auch Eva Padberg – Taufpatin von 2008 – ist als DJ gemeinsam mit ihrem Mann unter dem Namen Dapayk & Padberg Teil des Programms.

