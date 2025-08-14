| news | schulung» reisebüro
Webinar-Einladung: Schauplätze in Schottland
VisitBritain lädt TouristikerInnen am 10. September 2025 zur kostenlosen Online-Schulung unter dem Titel „Schauplätze in Schottland“ ein.
Laut aktuellen VisitBritain-Daten interessieren sich 85% der befragten deutschsprachigen BesucherInnen Großbritanniens für den Besuch bekannter Film- und TV-Schauplätze. Im rund 45-minütigen Webinar erhalten TeilnehmerInnen daher einen Überblick über beliebte Drehorte in Schottland, allgemeine Reisetipps, aktuelle Infos von VisitScotland sowie ausgewählte Geheimtipps abseits der bekannten Pfade.
Details zum Webinar
Das Webinar "Schauplätze in Schottland“ findet am Mittwoch, 10. September 2025, um 9:30 Uhr statt.wird in deutscher Sprache abgehalten. Im Anschluss erhalten registrierte TeilnehmerInnen eine Aufzeichnung sowie weiterführendes Informationsmaterial.
Termin & Anmeldung:
- Datum: Mittwoch, 10. September 2025
- Uhrzeit: ab 9:30 Uhr
- Dauer: ca. 45 Minuten
Anmeldung zum Webinar HIER (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
