Webinar-Einladung: Schauplätze in Schottland

Laut aktuellen VisitBritain-Daten interessieren sich 85% der befragten deutschsprachigen BesucherInnen Großbritanniens für den Besuch bekannter Film- und TV-Schauplätze. Im rund 45-minütigen Webinar erhalten TeilnehmerInnen daher einen Überblick über beliebte Drehorte in Schottland, allgemeine Reisetipps, aktuelle Infos von VisitScotland sowie ausgewählte Geheimtipps abseits der bekannten Pfade.

Details zum Webinar

Das Webinar "Schauplätze in Schottland“ findet am Mittwoch, 10. September 2025, um 9:30 Uhr statt.wird in deutscher Sprache abgehalten. Im Anschluss erhalten registrierte TeilnehmerInnen eine Aufzeichnung sowie weiterführendes Informationsmaterial.

Termin & Anmeldung:

Datum: Mittwoch, 10. September 2025

Mittwoch, 10. September 2025 Uhrzeit: ab 9:30 Uhr

ab 9:30 Uhr Dauer: ca. 45 Minuten

Anmeldung zum Webinar HIER (red)