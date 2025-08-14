tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content
| news | schiff» destination

Swan Hellenic steuert 2026 erstmals den Pazifik an


SH Minerva
Im Frühjahr 2026 nimmt das 5‑Sterne‑Expeditionskreuzfahrtschiff SH Minerva von Swan Hellenic erstmals Kurs auf den asiatisch-pazifischen Raum.

Gleich sieben unterschiedliche Routen mit Stationen in Papua-Neuguinea und Indonesien stehen im Frühjahr 2026 auf dem neuen Fahrplan der SH Minerva. Ab September folgen dann zusätzliche Expeditions-Kreuzfahrten ab Japan.

„Diese Fahrpläne markieren ein neues Kapitel für unser Unternehmen“, so Andrea Zito, CEO von Swan Hellenic. "Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere »SH Minerva« Gästen bald auch Zugang zum asiatisch-pazifischen Raum bietet - einer Region von außergewöhnlichem kulturellem Reichtum und natürlicher Schönheit."

Neue Routen 2026

Am 5. April 2026 startet die SH Minerva erstmals ab Honiara (Salomonen) Richtung Papua-Neuguinea, Indonesien, die Philippinen und Japan. Auf dem Programm stehen Häfen wie Jayapura, Raja Ampat, Manila und Zamami – oft als „japanische Malediven“ bezeichnet. Die Reisen lassen sich zu einer 55-tägigen Grand Cruise bis zum 30. Mai in Otaru/Japan kombinieren – ohne dass ein Hafen doppelt angelaufen wird.

Im Herbst 2026 folgen dann zwei jeweils zehntägige Japan-Kreuzfahrten ab Otaru, mit Stopps u.a. in Hiroshima, Nagasaki, dem Kerama-Archipel und Onomichi. Die Routen verbinden Natur, Kultur und landschaftliche Vielfalt.

Preisbeispiel: Die 10-Nächte-Reise "Geheimnisse des Korallendreiecks" von Papua-Neuguinea bis Indonesien im April 2026 ist ab 8.100 p.P. (Außenkabine), inkl. All-inclusive-Verpflegung und 24-Stunden-Service, buchbar.

Weitere Informationen unter: www.swanhellenic.com (red) 


  swan hellenic, schiff, kreuzfahrt, sh minerva, expedition, expeditions-kreuzfahrt

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
14 August 2025

16:47
Top-Sommerziele der ÖsterreicherInnen 2025
16:36
Waldbrände in Südeuropa: Lage in Griechenland stabilisiert sich
16:05
Regent Seven Seas Cruises: TV-Auftritt mit Agent-Gewinnspiel
15:32
TUI Futureshapers Dominican Republic fördert junge GründerInnen
12:43
Swan Hellenic steuert 2026 erstmals den Pazifik an
12:00
Los Cabos: Einladung zur Roadshow in Wien
11:37
Neues Kapitel für AIDAluna und AIDAbella
11:20
Webinar-Einladung: Schauplätze in Schottland

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.