Swan Hellenic steuert 2026 erstmals den Pazifik an

Gleich sieben unterschiedliche Routen mit Stationen in Papua-Neuguinea und Indonesien stehen im Frühjahr 2026 auf dem neuen Fahrplan der SH Minerva. Ab September folgen dann zusätzliche Expeditions-Kreuzfahrten ab Japan.

„Diese Fahrpläne markieren ein neues Kapitel für unser Unternehmen“, so Andrea Zito, CEO von Swan Hellenic. "Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere »SH Minerva« Gästen bald auch Zugang zum asiatisch-pazifischen Raum bietet - einer Region von außergewöhnlichem kulturellem Reichtum und natürlicher Schönheit."

Neue Routen 2026

Am 5. April 2026 startet die SH Minerva erstmals ab Honiara (Salomonen) Richtung Papua-Neuguinea, Indonesien, die Philippinen und Japan. Auf dem Programm stehen Häfen wie Jayapura, Raja Ampat, Manila und Zamami – oft als „japanische Malediven“ bezeichnet. Die Reisen lassen sich zu einer 55-tägigen Grand Cruise bis zum 30. Mai in Otaru/Japan kombinieren – ohne dass ein Hafen doppelt angelaufen wird.

Im Herbst 2026 folgen dann zwei jeweils zehntägige Japan-Kreuzfahrten ab Otaru, mit Stopps u.a. in Hiroshima, Nagasaki, dem Kerama-Archipel und Onomichi. Die Routen verbinden Natur, Kultur und landschaftliche Vielfalt.

Preisbeispiel: Die 10-Nächte-Reise "Geheimnisse des Korallendreiecks" von Papua-Neuguinea bis Indonesien im April 2026 ist ab 8.100 p.P. (Außenkabine), inkl. All-inclusive-Verpflegung und 24-Stunden-Service, buchbar.

Weitere Informationen unter: www.swanhellenic.com (red)