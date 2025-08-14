| news | destination
Waldbrände in Südeuropa: Lage in Griechenland stabilisiert sich
In Griechenland hat sich die Situation rund um die jüngsten Waldbrände vorerst beruhigt. Auch in Spanien und Portugal sind weiterhin Einsatzkräfte im Kampf gegen die Flammen im Einsatz.
In Griechenland ist die Lage nach mehreren Tagen mit schweren Waldbränden in verschiedenen Landesteilen am Donnerstag zunehmend unter Kontrolle gebracht worden. Besonders betroffen waren Regionen rund um Patras sowie die Inseln Chios und Zakynthos. Nach Angaben der Feuerwehr entspannte sich die Situation nach intensiven nächtlichen Löscharbeiten. In Patras mussten zuvor ein Kinderkrankenhaus und ein Altersheim evakuiert werden. Insgesamt sind im gesamten Land laut Daten des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus mehr als 10.000ha Fläche verbrannt. Ein Verdacht auf Brandstiftung nahe Patras führte zur Festnahme eines 25-jährigen Mannes.
Weitere Brände in Spanien und Portugal
Auch in Spanien und Portugal wüten weiterhin mehrere Waldbrände. Spanien hat den EU-Katastrophenmechanismus aktiviert und wird in Kürze zwei Löschflugzeuge erhalten. Besonders betroffen ist die Region Kastilien und León, wo es in Folge der Brände bereits mehrere Todesopfer gab. In Portugal kämpften zuletzt mehr als 1.500 Feuerwehrleute gegen größere Brände, unter anderem im Kreis Trancoso nahe der Grenze zu Spanien. Die Lage bleibt regional unterschiedlich, auch wenn zuletzt schwächere Winde die Löscharbeiten erleichterten. (APA / red)
