Botros Tours präsentiert Winterkatalog 2025/26

Der neue Winterkatalog von Botros Tours für die Saison November 2025 bis April 2026 ist ab sofort online verfügbar.

Botros Tours präsentiert seinen neuen Winterkatalog 2025/26 – ab sofort online unter www.botrostours.at/katalog zum Durchblättern oder als PDF-Download verfügbar. Der Versand des Printkatalogs ist für Mitte August geplant. Alle Reiseangebote für den Zeitraum November 2025 bis April 2026 sind bereits jetzt buchbar. Der Preisteil beginnt dabei ab Seite 38.

Neuerungen im Überblick

Neues Katalogformat: Der Katalog erscheint ab sofort als Ganzjahresausgabe – ohne fixe Preise im Druck. Die jeweils aktuellen Preise sind:

Direkt bei den einzelnen Reiseangeboten abrufbar

Oder gesammelt im Preisteil des Online-Katalogs (Seiten 38 bis 69)

Transparenz bei Nilkreuzfahrten: Künftig unterscheidet Botros Tours klar zwischen 5-Sterne-Standard- und 5-Sterne-Komfort-Schiffen auf dem Nil – für mehr Orientierung bei der Auswahl des passenden Reiseerlebnisses.

Attraktive Frühbuchervorteile: Bei Buchung bis 29. August 2025 erhalten Gäste einen Frühbucherrabatt auf Komfort-Kreuzfahrten mit M/S Miriam und M/S Medea:

210 EUR p. P. für die Reisen Nilzauber und Ramses

90 EUR p. P. für die Reisen Horus, Amun und Kalabscha

