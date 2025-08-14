| news | schiff» reisebüro
Regent Seven Seas Cruises: TV-Auftritt mit Agent-Gewinnspiel
Am 19. August zeigt Galileo auf ProSieben eine Reportage über Regent Seven Seas Cruises. ReisebüropartnerInnen erwartet ein begleitendes Gewinnspiel mit Amazon-Gutscheinen.
Regent Seven Seas Cruises ist mit einem TV-Beitrag beim ProSieben-Magazin Galileo zurück im deutschsprachigen Fernsehen. Die Sendung wird am Dienstag, 19. August 2025, um 19:05 Uhr ausgestrahlt und zeigt eine Mittelmeerreise an Bord der Seven Seas Splendor. Im Mittelpunkt stehen langjährige Regent-Gäste, das Serviceversprechen an Bord sowie maßgeschneiderte Ausflugserlebnisse.
Gewinnspiel für DACH
Im Rahmen der Sendung gibt es für ReisebüropartnerInnen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz die Möglichkeit, Amazon-Gutscheine im Wert von bis zu 300 EUR zu gewinnen. Wer online unter www.rssc.com/galileo-tv (aktiv ab dem 19.08.25) eine Frage zur Sendung beantwortet, nimmt automatisch am Gewinnspiel teil. Insgesamt werden neun Gutscheine vergeben – je drei pro Land.
Marketing-Support inklusive: Regent stellt Reisebüros zudem passendes Bildmaterial sowie Marketingvorlagen zum Thema zur Verfügung. Ziel ist es, das Ultra-Luxus-Erlebnis von Regent Seven Seas Cruises mithilfe der TV-Ausstrahlung effektiv im KundInnengespräch einzusetzen. (Red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
14 August 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
