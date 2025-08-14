tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Regent Seven Seas Cruises: TV-Auftritt mit Agent-Gewinnspiel


Seven Seas Splendor
Am 19. August zeigt Galileo auf ProSieben eine Reportage über Regent Seven Seas Cruises. ReisebüropartnerInnen erwartet ein begleitendes Gewinnspiel mit Amazon-Gutscheinen.

Regent Seven Seas Cruises ist mit einem TV-Beitrag beim ProSieben-Magazin Galileo zurück im deutschsprachigen Fernsehen. Die Sendung wird am Dienstag, 19. August 2025, um 19:05 Uhr ausgestrahlt und zeigt eine Mittelmeerreise an Bord der Seven Seas Splendor. Im Mittelpunkt stehen langjährige Regent-Gäste, das Serviceversprechen an Bord sowie maßgeschneiderte Ausflugserlebnisse.

Gewinnspiel für DACH

Im Rahmen der Sendung gibt es für ReisebüropartnerInnen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz die Möglichkeit, Amazon-Gutscheine im Wert von bis zu 300 EUR zu gewinnen. Wer online unter www.rssc.com/galileo-tv (aktiv ab dem 19.08.25) eine Frage zur Sendung beantwortet, nimmt automatisch am Gewinnspiel teil. Insgesamt werden neun Gutscheine vergeben – je drei pro Land.

Marketing-Support inklusive: Regent stellt Reisebüros zudem passendes Bildmaterial sowie Marketingvorlagen zum Thema zur Verfügung. Ziel ist es, das Ultra-Luxus-Erlebnis von Regent Seven Seas Cruises mithilfe der TV-Ausstrahlung effektiv im KundInnengespräch einzusetzen. (Red) 


Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



