Top-Sommerziele der ÖsterreicherInnen 2025

Der Sommer 2025 zeigt ein gewohntes Bild: Viele ÖsterreicherInnen nutzen die Hochsaison, um ans Meer, in die Berge oder in europäische Städte zu reisen. Das Ferienhausportal Holidu hat auf Basis interner Buchungsdaten die 50 beliebtesten Reiseziele für Aufenthalte im August ermittelt – inklusive durchschnittlicher Nächtigungskosten. Neben den Klassikern Italien und Kroatien zeigen sich auch Österreich und Spanien stark vertreten.

Top-Destinationen: Italien und Kroatien

Lido di Jesolo (268 EUR), Lignano Sabbiadoro (233 EUR) und Poreč (157 EUR) belegen die Spitzenplätze im Ranking. Insgesamt ist Italien mit elf Destinationen unter den Top 50 stark vertreten, Kroatien sogar mit 13. Am unteren Ende der Preisskala finden sich etwa Rijeka (126 EUR) und Belgrad (83 EUR) – während Barcelona mit durchschnittlich 392 EUR pro Nacht als teuerstes Reiseziel der Liste hervorsticht.

Urlaub in der Heimat

Mit Schladming (246 EUR), Mörbisch am See (147 EUR), Zell am See (313 EUR), Kitzbühel (281 EUR) und Maria Alm (224 EUR) zeigen sich auch österreichische Reiseziele weiterhin beliebt. Besonders gefragt sind Orte mit See- oder Berglage sowie kulturellem Angebot.

Methodik: Holidu analysierte Suchanfragen auf holidu.at für Aufenthalte mit Check-in zwischen dem 13. und 15. August 2025 und Check-out zwischen dem 17. und 18. August 2025. Für jede Destination wurde der durchschnittliche Preis pro Nacht für Ferienunterkünfte berechnet. Die Erhebung erfolgte im August 2025. (red)