GetAway Group stärkt Wellness-Segment mit Beauty24.de
Mit dem Zukauf des Portals Beauty24.de stärkt die GetAway Group ihre Position im Markt für Gesundheits- und Wellnessreisen – und setzt auf gezielte Fokussierung und neue Designstandards.
Die GetAway Group hat die Marke und Domain Beauty24.de übernommen und das Portal einem umfassenden Relaunch unterzogen. Ziel der Akquisition ist die gezielte Expansion im wachsenden Segment für Wellness-, Gesundheits- und Achtsamkeitsreisen. Der neue Auftritt ist ab sofort online.
Neue Plattform, klarer Fokus
Beauty24.de präsentiert sich künftig mit einer neuen Designsprache, die gezielt auf die Themen Entspannung, Selbstfürsorge und Gesundheitsurlaub einzahlt. Im Unterschied zu den breiter aufgestellten Portalen der Gruppe – etwa kurz-mal-weg.de oder kurzurlaub.de – rückt die neue Plattform bewusst Inhalte wie Wellness, Yoga, Spa und Achtsamkeit in den Mittelpunkt.
„Der Relaunch von Beauty24.de bietet uns die Chance, ein starkes, thematisch fokussiertes Portal zu etablieren – mit klarer Zielgruppenansprache und hoher Relevanz für unsere Hotelpartner“, erklärt Stephan Kloss, Chief Supply Officer der GetAway Group. „Wellness und Gesundheitsreisen gewinnen weiter an Bedeutung – und die Zahlungsbereitschaft in diesem Segment ist hoch.“
Qualitative Vermarktung
Für Hotels bietet der neue Portalauftritt einen gezielten Zugang zu einer kaufkräftigen Zielgruppe. Die Plattform wurde technisch und optisch vollständig modernisiert und soll künftig auch als Impulsgeber im Bereich Gesundheits- und Wohlfühlreisen fungieren.
Ursprünglich war Beauty24.de stark auf Angebots-Deals ausgerichtet. Mit dem Relaunch stellt die GetAway Group nun die qualitative Vermarktung von Wellness- und Gesundheitshotels in den Vordergrund – mit nachhaltigem Mehrwert für AnbieterInnen wie auch NutzerInnen. (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
12 August 2025
