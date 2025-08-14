TUI Futureshapers Dominican Republic fördert junge GründerInnen

In der Dominikanischen Republik, insbesondere im strukturschwachen Südwesten, sind Bildungs- und Berufsperspektiven für junge Menschen begrenzt. Dabei bietet gerade diese Region mit ihrer außergewöhnlichen Natur großes Potenzial für nachhaltigen Tourismus. Die TUI Care Foundation hat sich daher mit Plan International zusammengetan, um TUI Futureshapers Dominican Republic ins Leben zu rufen – ein Projekt, das junge Menschen dabei unterstützt, eigene Unternehmen im Tourismus aufzubauen.

Neue Perspektiven für junge Menschen

Im Rahmen des Programms erhalten 80 Teilnehmende fachliche Unterstützung in Bereichen wie Umweltbildung, Recht, Steuern, Markenentwicklung und Kommunikation. Ein besonderer Fokus liegt auf der Förderung weiblicher Führungskompetenz, um traditionelle Rollenbilder aufzubrechen und junge Frauen gezielt zu stärken. Die Tourismusunternehmen, die unter dem Namen „Eco Routes“ auftreten, entwickeln nachhaltige Erlebnisse mit dem Ziel, zur klimafreundlichen und inklusiven Wirtschaft der Region beizutragen.

Vernetzung & langfristige Entwicklung

Darüber hinaus baut das Projekt gezielt Brücken zu bestehenden Hotels, lokalen Behörden und Institutionen, um Kooperationen und neue Marktchancen zu schaffen. Über 300 StakeholderInnen werden in das Programm eingebunden. Langfristig soll so nicht nur die Beschäftigungslage verbessert, sondern auch die touristische Infrastruktur in der Region nachhaltig gestärkt werden. Das Projekt ist Teil des globalen Programms TUI Futureshapers, das soziales Unternehmertum in touristischen Zielgebieten fördert. (red)