Eurotours senkt Preise für Sommer- und Herbsturlaub

Eurotours hat für zahlreiche Reisen in den kommenden Monaten deutliche Preisnachlässe erzielt. Nach intensiven Gesprächen mit Hotels und Agenturen in Europa gibt der österreichische Reiseveranstalter die erzielten Vorteile nun direkt an KundInnen weiter. Damit profitieren Kurzentschlossene ab sofort bei vielen Sommer- und Herbstangeboten von attraktiven Ermäßigungen.

Bis zu 25% Ersparnis für beliebte Nahziele

Die Preisnachlässe gelten für kurzfristig buchbare Reisen innerhalb Europas, darunter Klassiker wie Kroatien, Österreich oder Deutschland:

Kroatien: 15–20 % Ermäßigung, vereinzelt bis zu 25 % – etwa für Hotels in Istrien und der Kvarner Bucht

15–20 % Ermäßigung, vereinzelt bis zu 25 % – etwa für Hotels in Istrien und der Kvarner Bucht Österreich: 10–15 %, teilweise bis zu 20 % – u. a. für Wellnesshotels in Tirol, Kärnten und dem Salzburger Land

10–15 %, teilweise bis zu 20 % – u. a. für Wellnesshotels in Tirol, Kärnten und dem Salzburger Land Deutschland: 10–20 % Rabatt, insbesondere im Bayerischen Wald und Allgäu

10–20 % Rabatt, insbesondere im Bayerischen Wald und Allgäu Polen: rund 15 %, vor allem für Reisen an die Ostseeküste

rund 15 %, vor allem für Reisen an die Ostseeküste Tschechien: etwa 10 % Rabatt, etwa für Aufenthalte in Prag

etwa 10 % Rabatt, etwa für Aufenthalte in Prag Niederlande: 10–20 % Preisvorteil auf ausgewählte Angebote

„Wer flexibel ist, kann jetzt richtig sparen – gerade für Reisen im Spätsommer oder Herbst“, betont Eurotours-Geschäftsführer Maik Gruba. Viele klassische Sonnenziele bieten in den Monaten September und Oktober nicht nur angenehme Temperaturen, sondern auch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei gleichzeitig weniger Andrang.

Alle Angebote – auch erste Winterhighlights – sind ab sofort über die bekannten Eurotours-Buchungskanäle verfügbar, darunter auch www.justaway.com (red)