Eurotours senkt Preise für Sommer- und Herbsturlaub
Reisende profitieren ab sofort von Ermäßigungen bis zu 25% auf Aufenthalte in beliebten Nahzielen – ideal für alle, die kurzfristig buchen oder flexibel verreisen möchten.
Eurotours hat für zahlreiche Reisen in den kommenden Monaten deutliche Preisnachlässe erzielt. Nach intensiven Gesprächen mit Hotels und Agenturen in Europa gibt der österreichische Reiseveranstalter die erzielten Vorteile nun direkt an KundInnen weiter. Damit profitieren Kurzentschlossene ab sofort bei vielen Sommer- und Herbstangeboten von attraktiven Ermäßigungen.
Bis zu 25% Ersparnis für beliebte Nahziele
Die Preisnachlässe gelten für kurzfristig buchbare Reisen innerhalb Europas, darunter Klassiker wie Kroatien, Österreich oder Deutschland:
- Kroatien: 15–20 % Ermäßigung, vereinzelt bis zu 25 % – etwa für Hotels in Istrien und der Kvarner Bucht
- Österreich: 10–15 %, teilweise bis zu 20 % – u. a. für Wellnesshotels in Tirol, Kärnten und dem Salzburger Land
- Deutschland: 10–20 % Rabatt, insbesondere im Bayerischen Wald und Allgäu
- Polen: rund 15 %, vor allem für Reisen an die Ostseeküste
- Tschechien: etwa 10 % Rabatt, etwa für Aufenthalte in Prag
- Niederlande: 10–20 % Preisvorteil auf ausgewählte Angebote
„Wer flexibel ist, kann jetzt richtig sparen – gerade für Reisen im Spätsommer oder Herbst“, betont Eurotours-Geschäftsführer Maik Gruba. Viele klassische Sonnenziele bieten in den Monaten September und Oktober nicht nur angenehme Temperaturen, sondern auch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei gleichzeitig weniger Andrang.
Alle Angebote – auch erste Winterhighlights – sind ab sofort über die bekannten Eurotours-Buchungskanäle verfügbar, darunter auch www.justaway.com (red)
