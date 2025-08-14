Los Cabos: Einladung zur Roadshow in Wien

Im Rahmen der Los Cabos Roadshow in insgesamt drei Städten präsentiert Visit Los Cabos gemeinsam mit Condor und zahlreichen PartnerInnen aktuelle Neuigkeiten der mexikanischen Destination. In Wien findet die Veranstaltung am 17. September 2025 ab 18:30 Uhr im Restaurant IL TORO, Rudolfsplatz 1, statt.

Mit Condor nach Los Cabos

Hintergrund der Roadshow ist die Wiederaufnahme der Condor-Verbindung von Frankfurt nach Los Cabos (SJD) ab 3. November 2025. Zwei wöchentliche Nonstopflüge verbinden dann wieder Deutschland mit der Region Baja California Sur.

Neben GastgeberInnen von Visit Los Cabos und Condor sind in Wien auch VertreterInnen von Hotels und lokalen AnbieterInnen wie Le Blanc Spa Resort, The Inclusive Collection Hyatt Hotels & Resorts, Viceroy, Ocean Golf, Sunny Adventure Travel und Nautilus Adventure dabei. Und mit etwas Glück können TeilnehmerInnen eine Reise nach Los Cabos gewinnen.

Die beiden weitere Termine in Deutschland sind: am 15. September in Nürnberg sowie am 16. September in Stuttgart.

Anmeldung zur Los Cabos Roadshow HIER (red)