tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content
| news | destination» reisebüro

Los Cabos: Einladung zur Roadshow in Wien


Foto: Oleg Golovnev / shutterstock.com
Anlässlich der Wiederaufnahme des Condor-Flugs Anfang November lädt Visit Los Cabos interessierte Reisebüro-Agents im Vorfeld zur Roadshow ein.

Im Rahmen der Los Cabos Roadshow in insgesamt drei Städten präsentiert Visit Los Cabos gemeinsam mit Condor und zahlreichen PartnerInnen aktuelle Neuigkeiten der mexikanischen Destination. In Wien findet die Veranstaltung am 17. September 2025 ab 18:30 Uhr im Restaurant IL TORO, Rudolfsplatz 1, statt. 

Mit Condor nach Los Cabos 

Hintergrund der Roadshow ist die Wiederaufnahme der Condor-Verbindung von Frankfurt nach Los Cabos (SJD) ab 3. November 2025. Zwei wöchentliche Nonstopflüge verbinden dann wieder Deutschland mit der Region Baja California Sur.

Neben GastgeberInnen von Visit Los Cabos und Condor sind in Wien auch VertreterInnen von Hotels und lokalen AnbieterInnen wie Le Blanc Spa Resort, The Inclusive Collection Hyatt Hotels & Resorts, Viceroy, Ocean Golf, Sunny Adventure Travel und Nautilus Adventure dabei. Und mit etwas Glück können TeilnehmerInnen eine Reise nach Los Cabos gewinnen.

Die beiden weitere Termine in Deutschland sind: am 15. September in Nürnberg sowie am 16. September in Stuttgart.

Anmeldung zur Los Cabos Roadshow HIER (red)


  los cabos, visit los cabos, condor, flug, flugverbindung, einladung, roadshow, mexiko, winterflug, agents, reisebüro

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
14 August 2025

16:47
Top-Sommerziele der ÖsterreicherInnen 2025
16:36
Waldbrände in Südeuropa: Lage in Griechenland stabilisiert sich
16:05
Regent Seven Seas Cruises: TV-Auftritt mit Agent-Gewinnspiel
15:32
TUI Futureshapers Dominican Republic fördert junge GründerInnen
12:43
Swan Hellenic steuert 2026 erstmals den Pazifik an
12:00
Los Cabos: Einladung zur Roadshow in Wien
11:37
Neues Kapitel für AIDAluna und AIDAbella
11:20
Webinar-Einladung: Schauplätze in Schottland

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.