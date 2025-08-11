Eurotours stellt Sales & Performance Management neu auf

Seit Jänner 2025 steht die Eurotours GmbH unter der Leitung von Maik Gruba. Im Rahmen der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Unternehmens wurde nun die Organisation im Bereich Sales & Performance Management neu aufgestellt. Die Anpassungen zielen darauf ab, die erfolgreiche Transformation des Unternehmens weiter voranzutreiben – mit einem verstärkten Fokus auf KundInnenbedürfnisse, bereichsübergreifende Synergien und operative Effizienz.

Klare Rollenverteilung

Katharina Trani übernimmt ab sofort die neu geschaffene Rolle der Director Sales & Performance Management. Nach ihrer bisherigen Verantwortung für die größten B2C-Vertriebskanäle des Unternehmens wird sie künftig mit ihrem Team neue Vertriebswege aufbauen, bestehende absichern und interne Synergien noch gezielter nutzen.

Mit der neuen strategischen Stabsfunktion des Senior End2End Business Process & Technical Solution Manager wird zudem eine zentrale Schnittstelle zur Prozessoptimierung geschaffen. In dieser Funktion verantwortet Karl Schlagenhaufen künftig die Analyse, Gestaltung und Umsetzung zentraler Produkt- und KundInnenprozesse.

Auch im B2B-Vertrieb setzt Eurotours auf klare Verantwortlichkeiten: Fabian Grillo, langjähriger Mitarbeiter im Einkauf und Vertrieb, übernimmt die Position als Head of Sales B2B. Er zeichnet für die strategische Entwicklung und Steuerung aller B2B-Vertriebsaktivitäten verantwortlich. Unterstützt wird er dabei im Tagesgeschäft weiterhin von Thomas Stank, Teamleiter B2B Sales & Partnerships, der gemeinsam mit seinem Team die Betreuung der bestehenden KundInnenbeziehungen sicherstellt.

Im Bereich Gruppenreisen und MICE bleibt Christine Erfurt in ihrer Funktion als Go-to-Market Managerin & Head of Group Travel & MICE tätig. Sie ist weiterhin direkt bei Maik Gruba angesiedelt und fungiert als zentrale Schnittstelle zwischen Produktentwicklung und Vertrieb – mit dem Ziel, die Eurotours-Angebote optimal am Markt zu positionieren.

Maik Gruba, Geschäftsführer der Eurotours GmbH, betont: „Mit dieser klaren Rollenverteilung stärken wir nicht nur unsere operative Effizienz, sondern auch unsere strategische Ausrichtung. Unser Ziel ist es, KundInnenbedürfnisse noch genauer zu erfassen und gleichzeitig die interne Zusammenarbeit über alle Schnittstellen hinweg nachhaltig zu optimieren.“ (red)