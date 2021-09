Aldiana: Frühbucher- und andere Vorteile

KundInnen, die sich schnell entscheiden und den Winterurlaub im Aldiana Club Salzkammergut, Hochkönig oder Ampflwang bis 30. September 2021 buchen, können bei einem Mindestaufenthalt von vier Nächten mit dem Frühbucher-Vorteil 10% sparen.

10% Frühbucher-Vorteil pro Person auf den Hotelpreis gibt es auch für den Aldiana Fuerteventura. Voraussetzung, um in den Genuss der Ermäßigung zu kommen, ist hierbei ein Mindestaufenthalt von sieben Nächten. Der Frühbucher-Vorteil ist kombinierbar mit weiteren Preisvorteilen wie 7=6 und Aldiana Young.

Ermäßigung für Junge Erwachsene

Jungen Erwachsenen von 18 bis 30 winken mit Aldiana Young in allen Clubs eine Ermäßigung von 100 EUR pro Person und Woche, die ab einem Mindestaufenthalt von sieben Nächten für alle Zimmerkategorien gültig ist. Kinder bis fünf Jahre übernachten in den Aldiana Clubs Fuerteventura und Salzkammergut zu bestimmten Terminen kostenfrei im Doppelzimmer, im Aldiana Club Ampflwang sogar in allen Zimmerkategorien.

Mit den Preisevorteilen 7=6 / 14=12 / 21=18 / 28=24 schenkt Aldiana zudem Gästen zu ausgeschriebenen Terminen einen Urlaubstag pro Woche. In den Aldiana Clubs Salzkammergut und Ampflwang sparen UrlauberInnen zu ausgewählten Zeiträumen mit dem „Midweek-Special“ die Kosten für eine Nacht pro Person, wenn sie sonntags für vier oder fünf Nächte oder montags für vier Nächte anreisen.

Für einen sicheren und flexiblen Urlaub bietet Aldiana auch für die Wintersaison 2021/22 FLEXPakete ab 39 EUR an, die eine kostenfreie Stornierung bis 14 Tage vor Anreise ermöglichen.