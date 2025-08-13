tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

| news | agent-tipps» hotel

More.PEP in Style: Malediven-Auszeit im Finolhu Resort


Finolhu Maldives
More.PEP in Style bietet MitarbeiterInnen der Touristik, Event- und Hospitality-Branche ein neues Angebot - dieses Mal für das stilvolle Luxusresort Finolhu im UNESCO-geschützten Baa Atoll der Malediven.

Eingebettet im UNESCO-geschützten Baa Atoll der Malediven, begeistert das Finolhu Resort mit natürlicher Schönheit, modernem Design und exklusivem Komfort. Eine der Besonderheiten des Resorts: Eine über zwei Kilometer lange Sandbank verknüpft insgesamt vier Inseln miteinander - ideal für Spaziergänge durch die tropische Inselwelt.

Luxus trifft Natur

Die 125 großzügigen Villen – viele davon mit eigenem Pool – bieten ein Höchstmaß an Privatsphäre und Design. Auch Kulinarisch steht das Finolhu für Abwechslung auf hohem Niveau: Von japanischer Fusionsküche bis zum entspannten Beach-Dining im „Crab Shack“ ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wer sich verwöhnen lassen möchte, findet Ruhe und Erholung im Fehi Spa. Aktive Gäste können sich beim Tennis, Fitness, Indoor-Golf oder beim Schnorcheln mit Mantarochen in der nahegelegenen Hanifaru Bay austoben – ein echtes Highlight im Baa Atoll.

PEP-Angebot:

Preisbeispiel: Vier Übernachtungen in einer Lagoon Villa inklusive Frühstück und Seaplanetransfer ab/bis Male sind ab 1.290 EUR p.P. buchbar.

Link zum Angebot HIER

Zu den Angeboten von More.PEP

Der Pep-Anbieter “more.PEP in Style” bietet eine außergewöhnliche Auswahl renommierter Hotels und Resorts rund um den Globus. Speziell ausgewählt für MitarbeiterInnen der Touristik, Event und Hospitality-Branche zu reduzierten Raten. Ein kleines Expertenteam berät und betreut persönlich, egal ob City Trip, Kreuzfahrt, Hochzeitsreise oder Entspannungsurlaub. Der Zugang zu den Spezialangeboten ist nach Registrierung mit einem neutralen Touristiknachweis möglich. Weitere Infos unter: www.morepep.com (red)


Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

