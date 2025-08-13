More.PEP in Style: Malediven-Auszeit im Finolhu Resort

Eingebettet im UNESCO-geschützten Baa Atoll der Malediven, begeistert das Finolhu Resort mit natürlicher Schönheit, modernem Design und exklusivem Komfort. Eine der Besonderheiten des Resorts: Eine über zwei Kilometer lange Sandbank verknüpft insgesamt vier Inseln miteinander - ideal für Spaziergänge durch die tropische Inselwelt.

Luxus trifft Natur

Die 125 großzügigen Villen – viele davon mit eigenem Pool – bieten ein Höchstmaß an Privatsphäre und Design. Auch Kulinarisch steht das Finolhu für Abwechslung auf hohem Niveau: Von japanischer Fusionsküche bis zum entspannten Beach-Dining im „Crab Shack“ ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wer sich verwöhnen lassen möchte, findet Ruhe und Erholung im Fehi Spa. Aktive Gäste können sich beim Tennis, Fitness, Indoor-Golf oder beim Schnorcheln mit Mantarochen in der nahegelegenen Hanifaru Bay austoben – ein echtes Highlight im Baa Atoll.

PEP-Angebot:

Preisbeispiel: Vier Übernachtungen in einer Lagoon Villa inklusive Frühstück und Seaplanetransfer ab/bis Male sind ab 1.290 EUR p.P. buchbar.

