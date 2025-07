Robinson eröffnet Club in Fieberbrunn

Mit dem Start des Clubs in Fieberbrunn wächst das Angebot von Robinson in Österreich auf vier Anlagen. Der Premium-Club richtet sich exklusiv an Erwachsene ab 18 Jahren und kombiniert sportliche Aktivitäten mit Entspannung und alpinem Flair.

Feierliches Auftaktwochenende

Den offiziellen Startschuss für den neuen Robinson Club gaben Bürgermeister Dr. Walter Astner, Robinson-Regionaldirektor Andreas Stechl und Clubdirektorin Nathalie Huwe mit dem symbolischen Banddurchschnitt. Im Anschluss wurde gemeinsam mit den ersten Gästen ein Apfelbaum im Clubgarten gepflanzt – als Zeichen für Wachstum und eine erfolgreiche Zukunft am Standort.

Begleitet wurde das Wochenende von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm. Zu den Höhepunkten zählten ein musikalischer Falco-Tribute sowie eine Abendveranstaltung mit DJ MOGUAI.

Ganzjahresziel für sportlich Aktive

Im Sommer ist der Club der ideale Ausgangspunkt für Outdooraktivitäten wie Wandern, Mountainbiken oder Klettern - und auch GolferInnen finden in der Region ausgezeichnete Plätze. Im Winter rückt der Schneespaß in den Vordergrund. Direkt an den Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn angebunden, einem der größten Skigebiete Österreichs, ermöglicht der Club seinen Gäste einen komfortablen Ski-In/Ski-Out-Zugang zu rund 270 Pistenkilometern. Auch Langlaufstrecken, Rodelbahnen und ein Snowboardpark liegen in unmittelbarer Nähe.

Die modernisierte Anlage selbst umfasst 144 Zimmer, ein WellFit-Spa mit Indoor-Pool, Fitnessbereich, Eventflächen sowie einen neu gestalteten Bar- und Buffetbereich. Kulinarisch dürfen sich Gäste im Rahmen der Vollpension „made by ROBINSON“ auf eine Kombination aus regionaler Küche und internationalen Einflüssen freuen.

Preisbeispiel: Sieben Nächte im Doppelzimmer inklusive Vollpension mit Eigenanreise sind ab 931 EUR p.P. buchbar - zum Beispiel ab 13. Oktober 2025.

Für Kurzentschlossene - freie Zimmer im Sommer: Der neue Club ist bererits gut gebucht - besonders in der kommenden Wintersaison. Für den Sommer stehen derzeit noch freie Zimmer zur Verfügung.

Weitere Informationen unter: www.tui.at/robinson (red)