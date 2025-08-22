| news | hotel
Radisson Collection feiert Premiere in Ungarn
Im Herzen der Hauptstadt hat mit dem Radisson Collection Hotel, Basilica Budapest das erste Haus der Luxusmarke der Radisson Hotel Group in Ungarn eröffnet.
Untergebracht in einem restaurierten neoklassizistischen Gebäude, das einst als Schule genutzt wurde, verbindet das Boutiquehotel architektonische Eleganz mit modernem Design, wie es heißt. 71 individuell gestaltete Zimmer und Suiten – viele davon mit direktem Blick auf die St.-Stephans-Basilika – bieten maßgefertigte Möbel, handverlesene Kunst und moderne Technik. Geboten werden zudem zwei private Besprechungsräume und ein kompaktes Fitnesscenter. Zum kulinarischen Konzept gehören das Collection Café & Lounge mit Barista-Kaffee, hausgemachten Mehlspeisen und leichten Snacks sowie das ganztägig geöffnete Bistro The Arc.
Hoch über dem Stadtzentrum vereint das ISSEI Skybar & Restaurant die Präzision japanischer Kochkunst mit der aromatischen Vielfalt Perus. Das puristisch-moderne Design des Rooftops rahmt den Panoramablick auf die Basilika, während sich das Lokal am Abend in eine stimmungsvolle Skybar verwandelt.
„Mit der Eröffnung unseres ersten Radisson Collection Hotels in Ungarn bringen wir eine neue Form von Boutique-Luxus nach Budapest – eine Hommage an die Vielfalt und Energie dieser Stadt“, sagt Yilmaz Yildirimlar, Chief Operating Officer Managed Hotels Europe bei der Radisson Hotel Group. „Dieses Haus vereint zeitlose Eleganz mit moderner Dynamik.“ (red)
Autor/in:
Christiane Reitshammer
Freie Journalistin
Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.
Touristiknews des Tages
22 August 2025
