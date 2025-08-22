Vor- und Nachreise-Erlebnisse von Explora Journeys

Nach der Ankündigung der Sommerkollektion 2027 von Explora Journeys – darunter das Debüt der Alaska-Routen an Bord der Explora III – stellt die Luxus-Lifestylemarke der MSC Group nun eine kuratierte Auswahl an Vor- und Nachreise-Destinationserlebnissen vor. Diese laden die Gäste ein, noch tiefer in die Landschaften und die kulturelle Vielfalt Alaskas und Westkanadas einzutauchen. Die drei- bis fünftägigen Programme umfassen luxuriöse Bahnreisen, besondere Natur- und Kulturerlebnisse sowie exklusive kulinarische Genüsse.

„Diese Destinationserlebnisse spiegeln unser Bestreben wider, ein immersives Luxuserlebnis zu bieten, das über das Schiff hinausgeht. Sie ermöglichen unseren Gästen, mit größerer Tiefe, Intention und Authentizität zu entdecken und eine tiefere Verbindung zu den Orten aufzubauen, die sie besuchen", sagt Anna Nash, President of Explora Journeys.

Vorher und nachher

Die Vor- und Nachreise-Erlebnisse ab Seward verbinden den entspannten Luxus der EXPLORA III mit der wilden Pracht des alaskischen Hinterlands. "Alaska Immersion" (drei Nächte – Anchorage, Denali, Talkeetna) führt z. B. in das Herz Alaskas mit luxuriösem Panoramazug und Reisebus. Die Gäste besuchen den Denali-Nationalpark, erkunden Talkeetna und begegnen der lokalen Tierwelt – den Abschluss bildet ein Besuch im Iditarod-Headquarters vor der Einschiffung. Die Reise "In die alaskische Wildnis" (vier Nächte – Girdwood, Denali, Fairbanks) verbindet die Gäste mit dem Schutz der Tierwelt, der Schlittenhundekultur und den Weiten des Denali-Nationalparks, bevor sie im arktischen Tor Fairbanks endet.

Für Gäste, die in Vancouver an- oder von Bord gehen, bietet Explora Journeys Vor- und Nachreise-Bahnreisen mit dem legendären Rocky Mountaineer an – ein Luxus-Erlebnis der Goldleaf-Klasse, das einige der spektakulärsten Berglandschaften des Kontinents durchquert. Die Vor-Reise "Westwärts von Calgary nach Vancouver" (fünf Nächte) führt z. B. von den Hochebenen Calgarys über das alpine Wunder von Banff bis zur landschaftlichen Schönheit von Kamloops. Zu den Höhepunkten zählen der Banff-Nationalpark, Gletscherseen, Gondelfahrten über den Sulphur Mountain sowie kulinarische Erlebnisse vor beeindruckender Bergkulisse. (red)