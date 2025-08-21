| news | hotel
Erstes ME by Meliá in Lissabon
Mit ME Lisbon feiert die Marke ME by Meliá mit 213 Zimmern und Suiten ihr Debüt in Portugal – an einer der ikonischsten Adressen der Stadt, dem Marquês de Pombal.
Mit seinem markanten Charakter und einem konsequent lifestyle-orientierten Ansatz markiere das Hotel eine neue Ära des modernen Luxus in der Stadt, wie es in einer Mitteilung heißt. Als Neubau von Grund auf konzipiert, setze ME Lisbon auch ein architektonisches Statement, entworfen vom Studio João Paciência mit Interieurs von Broadway Malyan. Die Atmosphäre werde durch eine kuratierte Sammlung zeitgenössischer portugiesischer Kunst geprägt. Als kultureller Leuchtturm richte sich das ME Lisbon an Einheimische und an internationale Gäste, nicht zuletzt aufgrund der Kooperation mit Formaten wie ARCO Lisboa und der Lisbon Design Week.
Mit 213 Zimmern und Suiten biete das ME Lisbon Komfort, Charakter und eindrucksvolle Ausblicke – von den Baumwipfeln des Eduardo-VII-Parks bis hin zum Castelo de São Jorge und dem Tejo. Das Highlight bildet die „Ultimite ME+ Suite“: ein 107m2 großes Refugium mit exklusiven Services und freiem Blick über die Dächer Lissabons. Beeindrucken sollen die Gäste auch die sechs Meter hohe Lobby oder die Rooftop-Terrasse. Im Mittelpunkt stehen auch Wellness und Kulinarik, ob verwöhnende Treatments im Korpo Spa oder gastronomische Erlebnisse im Fismuler und Attiko. (red)
meliahotels, mebymelia, lissabon, portugal, hotelneueröffnung, designhotel
Autor/in:
Christiane Reitshammer
Freie Journalistin
Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.
Touristiknews des Tages
22 August 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
Radisson Collection feiert Premiere in Ungarn
Im Herzen der Hauptstadt hat...
BRETANIDE Sport & Wellness Resort: Saison 2026 bereits buchbar
Das beliebte BRETANIDE Sport &...
Club Med eröffnet erstes Resort in Südafrika
Im Sommer 2026 eröffnet Club...
More.PEP in Style: Malediven-Auszeit im Finolhu Resort
More.PEP in Style bietet MitarbeiterInnen...
Hyatt eröffnet erstes Haus in Estland
Mit der eben erfolgten Eröffnung...