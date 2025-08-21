Erstes ME by Meliá in Lissabon

Mit seinem markanten Charakter und einem konsequent lifestyle-orientierten Ansatz markiere das Hotel eine neue Ära des modernen Luxus in der Stadt, wie es in einer Mitteilung heißt. Als Neubau von Grund auf konzipiert, setze ME Lisbon auch ein architektonisches Statement, entworfen vom Studio João Paciência mit Interieurs von Broadway Malyan. Die Atmosphäre werde durch eine kuratierte Sammlung zeitgenössischer portugiesischer Kunst geprägt. Als kultureller Leuchtturm richte sich das ME Lisbon an Einheimische und an internationale Gäste, nicht zuletzt aufgrund der Kooperation mit Formaten wie ARCO Lisboa und der Lisbon Design Week.

Mit 213 Zimmern und Suiten biete das ME Lisbon Komfort, Charakter und eindrucksvolle Ausblicke – von den Baumwipfeln des Eduardo-VII-Parks bis hin zum Castelo de São Jorge und dem Tejo. Das Highlight bildet die „Ultimite ME+ Suite“: ein 107m2 großes Refugium mit exklusiven Services und freiem Blick über die Dächer Lissabons. Beeindrucken sollen die Gäste auch die sechs Meter hohe Lobby oder die Rooftop-Terrasse. Im Mittelpunkt stehen auch Wellness und Kulinarik, ob verwöhnende Treatments im Korpo Spa oder gastronomische Erlebnisse im Fismuler und Attiko. (red)