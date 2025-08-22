Kneissl Touristik: Kultur und Lebensart im spanischen Herbst

Ende September beeindruckt die 12-tägige Reise "Andalusien, Natur & Kultur“, die neben den UNESCO-Welterbe-Städten auch die weißen Bergdörfer der Alpujarras südlich der Sierra Nevada erkundet, die Höhlen von Nerja und die Höhlensiedlungen von Guadix, den Coto de Doñana-NP westlich des Guadalquivir - auch die Whale Watching Tour bei Tarifa ist inkludiert (23.9.-7.10.2025).

Die klassische 8-tägige AndalusienReise zeigt das reichhaltige UNESCO-Welterbe, Ronda, Weiße Dörfer, Sevilla, Córdoba, Granada aber auch die Renaissanceperlen Úbeda und Baeza, mit Ölverkostung, Flamenco und mehr (26.10.-2.11.2025).

"Aragón und Navarra" im Osten Spaniens bietet Interessierten ein "entlegeneres" Reiseziel, ein authentisches Spanien, das in seiner Vielfalt keine Reisewünsche offenlasse: Stadtkultur in Zaragoza, uralte Klöster, die Wüstenlandschaft Bardenas Reales, Rebensaft in Form von Cava und Ribeira, Übernachtungen in zwei Paradores (12.10.-20.10.2025).

Die Reise "Weinregionen und Städte in Katalonien und Aragón" zeigt ein Mosaik aus Kultur, Wein und Natur: Mit den malerischen Weinbergen im Priorat, erlesenen Weinen in Aragón, Cava in der berühmten Sekt-Kellerei von Codorníu, kulturellen Schätzen und Tapas in Zaragoza (25.10.-1.11.2025).

Zeit für Sevilla, der Hauptstadt Andalusiens, sollte man sich laut Kneissl auch nehmen: Die Stadt begeistert mit maurischer, jüdischer und christlicher Architektur. Ab dem 16. Jh. war in Sevilla der Haupthafen für den Handel mit der Neuen Welt, über ihn kamen immense Reichtümer in das Land. Die Stadt entwickelte sich zu einem der bedeutendsten Kunstzentren Europas, in dem nicht nur prachtvollste Kirchen und Paläste entstanden, sondern auch große Maler wie Velázquez und Murillo wirkten. Die BesucherInnen werden von den Palästen im Barrio Santa Cruz, von den Gärten des Alcázar und von der Lebensfreude der SevillanerInnen begeistert sein (29.10.-1.11.2025).

Für die genannten Reisen gebe es meist auch Termine im Frühling, im Spanien-Angebot von Kneissl Touristik seien außerdem viele weitere Reisen vertreten, wie der Veranstalter mitteilt. (red)