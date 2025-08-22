| news | veranstalter» produkt
Von Graz nach Mykonos ab 25. August
Springer Reisen bietet ab dem 25. August erstmals Direktflüge von Graz nach Mykonos an. Durchgeführt werden die Flüge bis 22. September mit Avantiair.
Griechenland-Fans haben die Gelegenheit, die griechische Kykladeninsel direkt und bequem zu erreichen. Mykonos begeistert mit weißen Häusern, malerischen Gassen, Windmühlen und einem pulsierenden Nachtleben. Darüber hinaus lassen sich von Mykonos aus auch die Nachbarinseln Naxos, Syros und Tinos problemlos erreichen – dank schneller Fährverbindungen sogar ohne zusätzliche Übernachtung. Damit eigne sich die neue Verbindung nicht nur für einen entspannten Aufenthalt auf Mykonos, sondern auch für abwechslungsreiches Inselhüpfen auf den Kykladen, wie der Grazer Veranstalter mitteilt. Die Flüge finden jeweils montags bis einschließlich 22. September 2025 statt.
Preisbeispiel Inselhüpfen Mykonos & Naxos
Eine Woche inklusive Charterflug ab/bis Graz nach Mykonos mit fünf Nächtigungen (mit Frühstück) im House Evdokia (3 Sterne) auf Naxos, zwei Nächtigungen (mit Frühstück) im Olia Hotel (3 Sterne) auf Mykonos, privater Schiffstransfer und örtlicher Transfer, Reiseleitung vor Ort Preis pro Person z. B. 1. September 2025 im Studio bzw. Doppelzimmer 1.499 EUR. (red)
Autor/in:
Christiane Reitshammer
Freie Journalistin
Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.
