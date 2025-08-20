Club Med eröffnet erstes Resort in Südafrika

Das neue All-inclusive-Resort werde Strandurlaub am Indischen Ozean mit einem einzigartigen Safari-Erlebnis kombinieren– exklusiv für Resort-Gäste ab 4 Jahren. Die 411 Zimmer verteilen sich auf mehrere Gebäude, die sich architektonisch in die Natur einfügen – mit viel Holz, Stein, großen Fensterfronten und lichtdurchfluteten Räumen. Entworfen wurde das Resort von südafrikanischen Architekten und Designern aus Paris.

Club Med bleibe seinem Ruf als Pionier treu und erschließe mit diesem Projekt eine bisher touristisch wenig entwickelte Region. Das neue Resort entsteht auf einer ehemaligen Zuckerrohrplantage, umgeben von Dünenwäldern, Feuchtgebieten und geschützter Natur, so Club Med in der Presseaussendung.

Safari Lodge als Höhepunkt

Highlight sei die Mpilo Safari Lodge, die sich in einem 18.000 Hektar großen privaten Wildreservat befindet – eines der größten in KwaZulu-Natal. Gäste würden hier die berühmten „Big Five“ (Löwe, Leopard, Nashorn, Elefant, Büffel) in unberührter Naturkulisse erleben können, die für ihre grüne, hügelige und kontrastreiche Landschaft bekannt sei. Die Lodge ist ca. 45 Flugminuten oder 4,5 Autostunden vom Resort entfernt.

Nachhaltigkeit im Fokus

Im Rahmen des „Happy to Care“-Programms setze Club Med auf einen besonders nachhaltigen Bau und Betrieb und listet die angestrebten Ziele auf:

Green Globe-Zertifizierung für den Betrieb

4-Sterne Green Star Rating angestrebt

Bye-Bye Plastics-Initiative: kein Einwegplastik von Beginn an

Einsatz von grünen Dächern, Solar-Carports, natürlicher Belüftung, Wasser sparenden Systemen

Kooperation mit lokalen Landwirten über eine Partnerschaft mit der NGO Agrisud, um die lokale Wirtschaft einzubinden und kurze Lieferketten zu fördern

Infos zum Club Med Südafrika Beach & Safari

Resort-Eröffnung : Juli 2026

: Juli 2026 Buchungsstart : Oktober 2025

: Oktober 2025 Flughafen : King Shaka International Airport (Durban)

: King Shaka International Airport (Durban) Transferzeit : ca. 30 Minuten vom Flughafen zum Resort

: ca. 30 Minuten vom Flughafen zum Resort Empfohlene Aufenthaltsdauer: 7 bis 10 Nächte, inklusive 2 bis 3 Nächte im Mpilo Safari Lodge; Alternativ: 14 Nächte mit zusätzlichem Abstecher nach Kapstadt

Buchbarkeit: Club Med ist in Österreich beim GSA Select Tours and Clubs GmbH in Wien buchbar: Telefon: +43 1 526 62 17 / Mobil: +43 664 782 20 759 / E-Mail: clubmed@select-tours.at, www.select-tours.com oder www.clubmed.at (red)