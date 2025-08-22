Kuoni stärkt Führungsteam in den Tochtergesellschaften

Als stellvertretende Geschäftsführer und damit verantwortlich für das operative Business fungieren ab sofort Harald Kraus (Kuoni Retail, Kuoni Travelpartner, Flight Experts, Reisecenter Mader Kuoni), Roman Kresz (Restplatzbörse Retail) und Elisabeth Koch (Windrose Reisen).

Die Geschäftsführungsfunktionen von Helmut Schönbacher und Alfred Mischka bleiben ebenso wie die Gesamtgeschäftsführung von Franz Pech und der Beiratsvorsitz von Gunther Hölbl unverändert bestehen.