Kuoni stärkt Führungsteam in den Tochtergesellschaften
Die Gesellschafter der Kuoni-Group erweitern aufgrund des kontinuierlichen Wachstums die Geschäftsführungen der einzelnen Teilbereiche bzw. Tochtergesellschaften.
Als stellvertretende Geschäftsführer und damit verantwortlich für das operative Business fungieren ab sofort Harald Kraus (Kuoni Retail, Kuoni Travelpartner, Flight Experts, Reisecenter Mader Kuoni), Roman Kresz (Restplatzbörse Retail) und Elisabeth Koch (Windrose Reisen).
Die Geschäftsführungsfunktionen von Helmut Schönbacher und Alfred Mischka bleiben ebenso wie die Gesamtgeschäftsführung von Franz Pech und der Beiratsvorsitz von Gunther Hölbl unverändert bestehen.
