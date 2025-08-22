tip

Kuoni stärkt Führungsteam in den Tochtergesellschaften


Foto: sutadimage / shutterstock.com
Die Gesellschafter der Kuoni-Group erweitern aufgrund des kontinuierlichen Wachstums die Geschäftsführungen der einzelnen Teilbereiche bzw. Tochtergesellschaften.

Als stellvertretende Geschäftsführer und damit verantwortlich für das operative Business fungieren ab sofort Harald Kraus (Kuoni Retail, Kuoni Travelpartner, Flight Experts, Reisecenter Mader Kuoni), Roman Kresz (Restplatzbörse Retail) und Elisabeth Koch (Windrose Reisen).

Die Geschäftsführungsfunktionen von Helmut Schönbacher und Alfred Mischka bleiben ebenso wie die Gesamtgeschäftsführung von Franz Pech und der Beiratsvorsitz von Gunther Hölbl unverändert bestehen.


Foto: privat

Autor/in:

Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



