BRETANIDE Sport & Wellness Resort: Saison 2026 bereits buchbar

Das beliebte BRETANIDE Sport & Wellness Resort auf der kroatischen Insel Brač startet mit attraktiven Angeboten und einem Plus an Komfort in die Urlaubssaison 2026.

Eingebettet in eine traumhafte Naturlandschaft direkt an der Küste, nur wenige Gehminuten vom berühmten Zlatni Rat entfernt, vereint das Resort Erholung, Aktivurlaub und mediterranes Lebensgefühl.

Auch im kommenden Jahr investiert das BRETANIDE weiter in Qualität und Komfort: Zwei weitere Pavillons werden renoviert, wodurch es künftig 203 Superior- und 57 Standardzimmer geben wird. Die Anzahl der 27 großzügigen Suiten bleibt unverändert. Ein besonderes Plus: Pavillon 3 erhält einen Lift – ein spürbarer Komfortgewinn für viele Gäste. Neben Eigenanreise sind in Kürze, so Gruber-reisen, Charterflüge ab/bis Graz und Linz sowie der komfortable Bäderbus ab Graz buchbar.

Angebote für Frühbucher und Kinder

Früh buchen lohnt sich: Bei Reservierung bis 28.02.2026 profitieren Gäste von 5% Frühbucherbonus. Zusätzlich lockt die 7=6 Aktion mit einem Urlaubstag geschenkt an folgenden Terminen: 16.05., 23.05. und 06.06.2026 – ideal für Erholungssuchende in der ruhigen Vorsaison. Kinder von zwei bis 15,9 Jahren erhalten bis zu 90% Ermäßigung auf den Aufenthalt – das macht den gemeinsamen Urlaub noch attraktiver durch das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu kommt das liebevoll gestaltete Kinder- und Jugendprogramm in der Hauptsaison, das für Spaß und Abwechslung sorgt.

Kulinarik, Sport & Gastfreundschaft

Ob vielfältiges Buffet oder regionale Spezialitäten in den Restaurants „Konoba“ und „Komin“ – Kulinarik wird im BRETANIDE großgeschrieben. Ein abwechslungsreiches deutschsprachiges Sport- und Animationsprogramm, geführte Touren sowie ein hohes Maß an gelebter Gastfreundschaft sorgen für höchste KundInnenzufriedenheit und einen großen Anteil an Wiederholenden. (red)