schauninsland Taste & Talk-Veranstaltungen: Klein, fein und gemütlich

Ob in Neusiedl am See oder im Tiroler Brixlegg: Die kleinen, aber feinen Get-togethers erfreuen sich großer Beliebtheit. "Kein Wunder", wie der Veranstalter mitteilt, denn bei den Veranstaltungen würden echte Gespräche auf Augenhöhe, Neuigkeiten aus erster Hand und das gemeinsame Netzwerken in ungezwungener Atmosphäre im Mittelpunkt stehen.

Mit Partnern unterwegs

Mit dabei waren diesmal die langjährigen Partner Grecotel, Barut Hotels, Explorer und Condor, die ihre neuesten Highlights präsentierten. Auch schauinsland-reisen selbst hatte einiges im Gepäck unter anderem die druckfrischen Winternews und exklusive Infos zur kommenden Saison. „Gerade die persönliche Nähe zu den Agents in Österreich ist uns enorm wichtig“, sagt Katharina Larch, Regionalleiterin für Österreich. „Wir wollen dort präsent sein, wo unsere Partner sind – nicht nur in den Städten, sondern auch in den Regionen. Genau diese Bodenständigkeit macht unsere Zusammenarbeit aus.“

Gelebte Zusammenarbeit

Bei schauinsland-reisen werde Vertrieb auf Österreichisch gelebt – direkt, nahbar und mit viel Gefühl für regionale Besonderheiten, so schauinsland-reisen. Eine weitere Gelegenheit, Infos und Verkaufstipps aus erster Hand zu bekommen, bietet sich den Agents mit den Inforeisen, die schauinsland-reisen noch in diesem Jahr veranstaltet. Eine Übersicht über alle Inforeisen und die Anmeldeformulare gibt es auf slr-info.at im Bereich Schulungen und Events.