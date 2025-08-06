| news | adabei» reisebüro
TUI Hautnah Event im steirischen Weingut
Insgesamt 17 Agents nutzten kürzlich die Gelegenheit, sich in besonderem Ambiente über Neuigkeiten von TUI, airtours und ROBINSON zu informieren.
Am 31. Juli fand im Weingut Maurer am Hohenberg in Gleisdorf die beliebte regionale und exklusive TUI Hautnah Veranstaltung für Agents statt. In entspannter Atmosphäre informierte Thomas Müller, TUI Österreich Verkaufsleitung Süd, zunächst über Neuigkeiten und aktuelle Highlights rund um TUI und airtours. Silvana Redo, Verkaufsleiterin ROBINSON Österreich, präsentierte anschließend die aktuelle Highlights der Clubmarke.
Event in exklusiver Location
Die teilnehmenden Agents wurden bei regionaler Kulinarik und Blick auf die Weinreben über Themen wie TUI Select, X-TUI für preissensible Gäste, Neuigkeiten zu den TUI Hotelmarken sowie Herbst- und Winterhighlights der drei Marken informiert. Dabei stand neben dem informativen Austausch auch das persönliche Networking im Vordergrund, das in entspannter Atmosphäre besonders gut zur Geltung kam. (red)
tui, agents, infoveranstaltung, event, agentsevent, robinson, airtours, tui hautnah, reisebüromitarbeiter, adabei
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
6 August 2025
