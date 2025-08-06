TUI Hautnah Event im steirischen Weingut

Am 31. Juli fand im Weingut Maurer am Hohenberg in Gleisdorf die beliebte regionale und exklusive TUI Hautnah Veranstaltung für Agents statt. In entspannter Atmosphäre informierte Thomas Müller, TUI Österreich Verkaufsleitung Süd, zunächst über Neuigkeiten und aktuelle Highlights rund um TUI und airtours. Silvana Redo, Verkaufsleiterin ROBINSON Österreich, präsentierte anschließend die aktuelle Highlights der Clubmarke.

Event in exklusiver Location

Die teilnehmenden Agents wurden bei regionaler Kulinarik und Blick auf die Weinreben über Themen wie TUI Select, X-TUI für preissensible Gäste, Neuigkeiten zu den TUI Hotelmarken sowie Herbst- und Winterhighlights der drei Marken informiert. Dabei stand neben dem informativen Austausch auch das persönliche Networking im Vordergrund, das in entspannter Atmosphäre besonders gut zur Geltung kam. (red)