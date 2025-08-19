Regent kündigt Abschiedsreisen der Seven Seas Navigator an

Mit einer Reihe besonderer Kreuzfahrten verabschiedet sich Regent Seven Seas Cruises im Herbst 2026 offiziell von der Seven Seas Navigator. Das traditionsreiche Schiff, das seit 1999 Teil der Luxusflotte ist, wird zwischen August und Oktober 2026 auf drei ausgewählten Reisen geehrt – begleitet von Veranstaltungen, kulinarischen Highlights und bekannten Persönlichkeiten aus der Geschichte des Unternehmens.

Farewell auch für Ray Solaire

Den Höhepunkt der Farewell Season bildet die finale Kreuzfahrt „A Mythical Sojourn“ von Istanbul nach Rom ab 2. Oktober 2026. Chief Commercial Officer Wes D’Silva wird an Bord sein und ein Gala-Dinner sowie eine Auktion ausgewählter Erinnerungsstücke moderieren, deren Erlös dem Crew-Fonds zugutekommt.

Ein weiterer emotionaler Moment dieser Reise ist der Abschied von Ray Solaire, dem langjährigen Kreuzfahrtdirektor von Regent Seven Seas Cruises. Solaire, der nach 18 Jahren bei Regent und insgesamt fünf Jahrzehnten auf See in den Ruhestand tritt, wird gemeinsam mit Olivia Marquis ein letztes Mal auf der Bühne stehen.

Drei Kreuzfahrten mit besonderen Höhepunkten

Die Abschiedstour umfasst folgende Reisen:

Iberian Indulgence (12 Nächte, ab 12. August 2026): Eine kulinarisch geprägte Route von Le Havre nach Barcelona. An Bord präsentieren Regents F&B-Team rund um Bernhard Klotz exklusive Gourmet-Erlebnisse – ergänzt durch Spitzenköche, Weinverkostungen und kulinarische Events.

Miro to Michelangelo (9 Nächte, ab 24. August 2026): Die sogenannte Reunion Cruise führt von Barcelona aus durch das westliche Mittelmeer. Zahlreiche prominente Mitglieder der Regent-Familie – darunter Gründungspräsident Mark Conroy – gestalten das Programm mit Podiumsdiskussionen, Themenabenden und Wettbewerben.

A Mythical Sojourn (14 Nächte, ab 2. Oktober 2026): Die Abschiedsfahrt der Seven Seas Navigator von Istanbul nach Rom würdigt das Schiff und seine Besatzung mit einem festlichen Programm und emotionalen Momenten.

Ein Schiff mit Geschichte

Die Seven Seas Navigator wurde zuletzt 2019 umfassend renoviert und steht mit 248 Suiten, italienischem Marmor, Kristallleuchtern und moderner Kunst für einen eleganten Bordstil. Für maximal 496 Gäste sorgen 365 Crewmitglieder. Zum All-inclusive-Angebot zählen Gourmetrestaurants, ausgewählte Weine und Spirituosen, unbegrenzte Landausflüge, WLAN sowie Wäscheservice.

