| news | vertrieb» schiff
Sea Cloud Cruises: Harald Oltmann neu im Vertriebsteam
Die Hamburger Reederei setzt verstärkt auf den Reisebürovertrieb und erweitert dafür ihr Team um Harald Oltmann.
Seit dem 1. August 2025 ergänzt Harald Oltmann das Vertriebsteam von Sea Cloud Cruises. Mit umfangreicher Erfahrung im B2B-Bereich, sowohl auf Reisebüro- als auch Veranstalterseite, bringt der 48-Jährige wertvolle Kompetenzen in das Hamburger Unternehmen ein. Seine Expertise soll vor allem die Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern intensivieren und den Verkauf der hochwertigen Segelreisen fördern.
Fokus auf Reisebürovertrieb
Vertriebsdirektor Carsten Sühring betont die Bedeutung des Reisebürovertriebs für Sea Cloud Cruises: „Der Verkauf von hochwertigen Segelreisen ist für viele Reisebüros kein alltägliches Geschäft.“ Deshalb legt die Reederei besonderen Wert auf Schulungen, gemeinsame Kundenevents und Aktionen zur Neukundengewinnung. Mit Oltmann an Bord soll die Zusammenarbeit mit Partnern weiter ausgebaut und professionalisiert werden.
Vor seiner Tätigkeit bei Sea Cloud Cruises war Oltmann im Vertrieb der AER Kooperations AG sowie als Vertriebsleiter B2B beim Reiseveranstalter Chamäleon tätig. Zudem bringt er mit einer Ausbildung zum Schifffahrtskaufmann auch maritime Fachkenntnisse mit, die seine neue Rolle ideal ergänzen. (red)
sea cloud, sea cloud cruises, vertrieb, veriebsteam, sales, harald oltmann, reisebüro, reisebürovertrieb
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
