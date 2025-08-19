| news | flug» reisebüro
Air Canada-Streik: Update zu Kulanzregelungen
Air Canada stellt erweiterte Umbuchungs- und Erstattungsoptionen bereit, um auf die andauernden Arbeitsniederlegungen zu reagieren.
Aufgrund anhaltender Arbeitsniederlegungen informiert Air Canada über aktualisierte Rebooking- und Refund-Möglichkeiten für betroffene Passagiere. Reisebüros wird empfohlen, die regelmäßig aktualisierten Richtlinien im Agent Reference Portal zu konsultieren. Die dort bereitgestellten Dokumente bieten die verlässlichste Informationsquelle während der andauernden Situation.
Die wichtigsten Punkte im Überblick:
- Flexible Umbuchungen und Rückerstattungen sind für KundInnen mit betroffenen Flugverbindungen verfügbar.
- Agenturprovisionen werden in den meisten Fällen bei stornierten Tickets infolge von Arbeitsniederlegungen nicht zurückgefordert.
- Flüge mit Air Canada Express (Jazz, PAL Airlines) sind nicht betroffen und operieren weiterhin planmäßig.
Neue Kulanz- und Disruptions-Policies im Detail
Für KundInnen mit bestätigten Buchungen, die von den Arbeitsniederlegungen betroffen sind, gelten folgende Richtlinien:
- Flexible Umbuchungen: Änderungen ohne Umbuchungsgebühr möglich
- Flexible Rückerstattungen: Volle Rückerstattung bei stornierten Flügen auf Wunsch
- Disruptions-Policy (aktualisiert): Bei Flugstornierungen ist jetzt auch eine Umbuchung auf Flughäfen innerhalb desselben Kontinents mit alternativen Airlines möglich*
Details und weiter Informationen unter :
- Flexible Umbuchung - Goodwill Policy
- Flexible Rückerstattung - Goodwill Policy
- FAQ für Reisebüros zu Arbeitsniederlegungen
*Gemäß Bedingungen der Disruptions Policy
Self-Service-Tool für KundInnen
Unabhängig vom Buchungskanal können alle PassagierInnen mit einem Ticket der Flugnummer 014 das Self-Service-Tool von Air Canada nutzen. Dieses ermöglicht es, eigenständig auf Flugstörungen zu reagieren – etwa durch Akzeptieren von Änderungen, Umbuchungen oder Stornierungen. Nach der Benachrichtigung per E-Mail stehen je nach Flugstatus verschiedene Optionen zur Verfügung:
- Bestätigung der Flugänderung
- Suche und Auswahl alternativer Flüge
- Stornierung des Tickets
(red)
