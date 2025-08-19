Air Canada-Streik: Update zu Kulanzregelungen

Aufgrund anhaltender Arbeitsniederlegungen informiert Air Canada über aktualisierte Rebooking- und Refund-Möglichkeiten für betroffene Passagiere. Reisebüros wird empfohlen, die regelmäßig aktualisierten Richtlinien im Agent Reference Portal zu konsultieren. Die dort bereitgestellten Dokumente bieten die verlässlichste Informationsquelle während der andauernden Situation.

Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Flexible Umbuchungen und Rückerstattungen sind für KundInnen mit betroffenen Flugverbindungen verfügbar.

Agenturprovisionen werden in den meisten Fällen bei stornierten Tickets infolge von Arbeitsniederlegungen nicht zurückgefordert.

Flüge mit Air Canada Express (Jazz, PAL Airlines) sind nicht betroffen und operieren weiterhin planmäßig.

Neue Kulanz- und Disruptions-Policies im Detail

Für KundInnen mit bestätigten Buchungen, die von den Arbeitsniederlegungen betroffen sind, gelten folgende Richtlinien:

Flexible Umbuchungen: Änderungen ohne Umbuchungsgebühr möglich

Flexible Rückerstattungen: Volle Rückerstattung bei stornierten Flügen auf Wunsch

Disruptions-Policy (aktualisiert): Bei Flugstornierungen ist jetzt auch eine Umbuchung auf Flughäfen innerhalb desselben Kontinents mit alternativen Airlines möglich*

Details und weiter Informationen unter :

*Gemäß Bedingungen der Disruptions Policy

Self-Service-Tool für KundInnen

Unabhängig vom Buchungskanal können alle PassagierInnen mit einem Ticket der Flugnummer 014 das Self-Service-Tool von Air Canada nutzen. Dieses ermöglicht es, eigenständig auf Flugstörungen zu reagieren – etwa durch Akzeptieren von Änderungen, Umbuchungen oder Stornierungen. Nach der Benachrichtigung per E-Mail stehen je nach Flugstatus verschiedene Optionen zur Verfügung:

Bestätigung der Flugänderung

Suche und Auswahl alternativer Flüge

Stornierung des Tickets

