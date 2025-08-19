| news | veranstalter
G Adventures: 38 neue Erlebnisreisen für junge Erwachsene
G Adventures erweitert sein Angebot der Reiseart „18-to-Thirtysomethings“ deutlich und erschließt neue Regionen für junge Reisende mit Abenteuerlust und kleinem Budget.
G Adventures hat das Portfolio seiner speziell für 18- bis 30-Jährige konzipierten Reisen um 38 neue Touren ergänzt. Die Kleingruppenreisen verbinden authentische Erlebnisse mit kulturellem Austausch und sind gezielt auf die Bedürfnisse junger, unabhängiger Reisender zugeschnitten. Erstmals im Programm: Panama, Zentralasien, Patagonien sowie eine eigenständige Tour durch Belize. „Junge Reisende wünschen sich heute Erlebnisse mit Tiefgang, aber auch Flexibilität – ohne auf Sicherheit oder Komfort zu verzichten“, so Yves Marceau, Vice President of Product bei G Adventures. Besonders alleinreisende Frauen (48% der Buchungen in diesem Segment) würden das Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe und die lokal geführten Erlebnisse schätzen.
Neue Ziele & Touren
Neben den neuen Routen in neuen Destinationen erweitert G Adventures auch das Angebot in bestehenden Ländern wie Indien und Indonesien. Zu den neuen Destinationen der Reiseart 18-to-Thirtysomethings zählen unter anderem:
- Patagonien (Chile & Argentinien): 4 Touren, 9–16 Tage, u.a. mit Torres-del-Paine-Nationalpark, Gletschern von El Calafate sowie Stopps in Santiago & Buenos Aires / Ab 2.199 EUR | Start: 15.02.2026
- Belize: 6 Tage Inselhopping, Schnorcheln & Zelten auf Trauminseln; optional 2 Tage Dschungelverlängerung in San Ignacio / Ab 959 EUR | Start: 08.03.2026
- Die „Stan“-Länder (Zentralasien): 4 Touren durch Usbekistan, Tadschikistan, Kasachstan & Kirgisistan – u.a. Jurtenübernachtungen, Seidenstraße, Wandern / Ab 2.949 EUR | Start: 10.04.2026
- Panama: 5 Touren inkl. Community-Erlebnisse, San-Blas-Inseln & kulturellen Einblicken bei Guna-Gemeinschaften / Ab 779 EUR | Start: 18.01.2026
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Person, ohne internationale Flüge. Weitere Details unter: www.gadventures.de (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
