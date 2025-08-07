Aviareps Austria verstärkt Aviation-Team

Aviareps Österreich hat mit Krisztian Szabo einen neuen Sales Executive für das Aviation-Team gewonnen. Der Fokus seiner neuen Tätigkeit liegt auf dem Key Account Management und der Betreuung internationaler Airline-Partner am österreichischen Markt. Mit dieser Personalentscheidung unterstreicht Aviareps seine strategische Ausrichtung auf nachhaltiges Wachstum im Airline-Segment.

Neuzugang mit Branchenerfahrung

Szabo bringt umfassende Erfahrung im Bereich Vertrieb und Kundenmanagement mit. Zuletzt war er als Sales & Marketing Representative für China Airlines tätig. Zuvor leitete er bei Avis Budget Group ein Serviceteam mit bis zu 50 Mitarbeitenden. Der gebürtige Ungar verfügt über einen Bachelor-Abschluss in International Relations von der Károli Gáspár Universität in Budapest.

„Wir freuen uns, mit Krisztian Szabo einen engagierten Sales-Experten mit großer Passion für die Luftfahrt für unser Team gewonnen zu haben. Seine einschlägige Erfahrung und sein Verständnis für zeitgemäße Marktanforderungen werden eine wertvolle Bereicherung für unser Unternehmen und unsere Airline-Partner sein“, so Dragica Gačić, General Manager Aviareps Austria. (red)