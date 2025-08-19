Lernidee: Neue Zugreisen 2026/27 weltweit buchbar

Mit dem frisch erschienenen Katalog „Die Welt per Zug entdecken!“ 2026/27 stellt der Bahnreise-Spezialist Lernidee Erlebnisreisen sein bisher umfangreichstes Programm vor. Über 80 Reiseformate – von exklusiven Sonderzugtouren über Linienverbindungen bis hin zu Nostalgierouten – stehen für das Jubiläumsjahr bereit. Neben beliebten Klassikern sind auch zahlreiche neue Routen - durch die Schweiz, Mexiko, Japan, Mauretanien, Zentralasien und Skandinavien - buchbar.

„Neue Zugreisen zu realisieren bedeutet oft, Pionierarbeit zu leisten. Doch genau das ist Teil unserer Identität“, betont Nurlan Mukash, Geschäftsführer bei Lernidee. „Der neue Katalog zeigt, dass wir nicht nur Bestehendes pflegen, sondern es uns auch ein besonderes Anliegen ist, buchstäblich neue Wege zu fahren.“

Zugreisen-Katalog 2026/27

Alle Zugreisen 2026/27 sind ab sofort buchbar. Der neue Katalog „Die Welt per Zug entdecken!“ kann unter www.lernidee.de/kataloge bestellt werden. Für Reisebüros steht der Partnerbereich mit weiterführenden Informationen, Tools und Schulungsangeboten zur Verfügung. Famtrips, Webinare und weitere Maßnahmen zur Vertriebsunterstützung sind in Planung.

Die neuen Routen im Überblick:

Kaspische Abenteuer: 15-tägige Sonderzugreise im Orient Silk Road Express durch Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan und Kirgistan – mit Stationen an der Seidenstraße, dem Aralsee und in Samarkand.

15-tägige Sonderzugreise im Orient Silk Road Express durch Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan und Kirgistan – mit Stationen an der Seidenstraße, dem Aralsee und in Samarkand. Kimchi, Kois und Kaisertempel: 15-tägige Kulturreise per Zug, Fähre und Shinkansen von Seoul bis Tokio – mit UNESCO-Stätten, Panorama-Zügen und außergewöhnlichen Stopps in Korea und Japan.

15-tägige Kulturreise per Zug, Fähre und Shinkansen von Seoul bis Tokio – mit UNESCO-Stätten, Panorama-Zügen und außergewöhnlichen Stopps in Korea und Japan. Viva México: 16-tägige Rundreise mit dem Chepe Express und dem Tren Maya durch Nord- und Südmexiko – zu Maya-Stätten, Cenoten und kolonialen Städten.

16-tägige Rundreise mit dem Chepe Express und dem Tren Maya durch Nord- und Südmexiko – zu Maya-Stätten, Cenoten und kolonialen Städten. Train du Désert – Mauretanien: 12-tägige Wüstenexpedition im gecharterten Zug auf der legendären Eisenerzstrecke – von der Küste bis zu den Minen im Norden, mit Oasen, UNESCO-Wüstenstädten und Naturerlebnissen.

12-tägige Wüstenexpedition im gecharterten Zug auf der legendären Eisenerzstrecke – von der Küste bis zu den Minen im Norden, mit Oasen, UNESCO-Wüstenstädten und Naturerlebnissen. Alpengold – Belle Époque durch die Schweiz: 6-tägige Reise mit dem Gotthard-Nostalgie-Express von Frankfurt durch die Alpen – inklusive Vierwaldstättersee-Dampferfahrt, Luzern, Lugano, Montreux.

6-tägige Reise mit dem Gotthard-Nostalgie-Express von Frankfurt durch die Alpen – inklusive Vierwaldstättersee-Dampferfahrt, Luzern, Lugano, Montreux. Rund ums Kattegat: 14-tägige Tour durch Dänemark, Schweden und Norwegen – mit Bahn, Schiff und Rad zu UNESCO-Stätten, Märchenschlössern und Küstenlandschaften.

Zudem werden zwei Klassiker neu aufgelegt:

Rovos Rail – jetzt auch als Bausteinreise

– jetzt auch als Bausteinreise Al Ándalus – mit neuer Strecke zwischen Sevilla und Madrid

Klassiker weiterhin im Programm:

Auch bewährte Routen bleiben Teil des Programms – darunter:

African Explorer – Sonderzug durch das südliche Afrika

Rovos Rail – luxuriöse Reisen zwischen Kapstadt, Dar es Salaam und den Viktoriafällen

Deccan Odyssey – Indien mit Komfort auf Schienen

Goldener Ahorn – beliebteste Kanada-Zugreise mit dem Canadian No. 1 und Rocky Mountaineer

(red)