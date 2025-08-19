HX: Kelvin Murray übernimmt Leitung der Expedition Operations

HX Hurtigruten Expeditions (HX), weltweit führender Anbieter von Expeditions-Seereisen, verstärkt sein Führungsteam: Kelvin Murray wurde mit sofortiger Wirkung zum Director Expedition Operations ernannt. Er berichtet direkt an COO Iain McNeill und wird Teil des Operations Leadership Teams (OLT).

„Kelvin ist ein Expeditionsleiter und operativer Stratege von Weltklasse mit einem feinen Gespür für Menschen, Orte und Ziele“, sagt McNeill. „Gerade jetzt – 130 Jahre nach unserer Gründung – wird Kelvins Vision entscheidend sein, um für unsere Gäste und Teams neue Maßstäbe zu setzen.“ Auch Murray selbst zeigt sich motiviert: „Ich freue mich sehr, Teil von HX zu werden und auf dem erfolgreichen Expeditionserbe des Unternehmens aufzubauen. Diese Reisen sind ebenso von den Menschen geprägt wie von den Orten, die wir besuchen.“

Branchenprofi mit Tiefgang

Die Ernennung fällt in eine Phase strategischer Weichenstellungen: Im Jahr 2026 feiert HX 130 Jahre Expeditionsgeschichte – und blickt dabei bewusst nach vorn. Mit Kelvin Murray setzt das Unternehmen auf Kontinuität, Kompetenz und eine klare Vision für das nächste Kapitel. Kelvin Murray zählt mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung zu den renommiertesten Persönlichkeiten der Expeditionsbranche. Zuletzt leitete er als Head of Expeditions bei EYOS Expeditions komplexe Reisen auf allen Kontinenten. Frühere Stationen waren unter anderem Oceanwide Expeditions und Lindblad Expeditions. Seine Karriere umfasst zahlreiche Meilensteine:

die bislang größte Passagierfahrt durch die Nordwestpassage

die erste Live-4K-Übertragung aus der Antarktis

Tiefsee-Expeditionen mit bemannten Unterseebooten

Darüber hinaus engagierte sich Murray in Schlüsselrollen bei der AECO, IAATO und dem British Antarctic Survey. Sein TEDx-Vortrag „Expedition Resilience“ fand weltweit Beachtung. In seiner neuen Rolle wird Murray eng mit den Bereichen Operations und Commercial zusammenarbeiten – mit dem Ziel, das Gästeerlebnis weiter zu verbessern und HX als Pionier für verantwortungsvolle, hochwertige Expeditionsreisen zu positionieren. (red)