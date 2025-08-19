Streik bei Air Canada beendet - Gewerkschaft verkündet Einigung

Der erste Ausstand des Kabinenpersonals seit 40 Jahren hatte die Reisepläne von hunderttausenden Passagieren in der Urlaubszeit durchkreuzt und die größte kanadische Fluggesellschaft dazu veranlasst, ihre Gewinnprognose zu kappen. Nun verkündete die Gewerkschaft CUPE: "Der Streik ist beendet." Daraufhin teilte Air Canada mit, der Flugbetrieb werde ab heutigem Dienstag schrittweise wieder aufgenommen. Bis sich der Flugplan voll normalisiert habe, könne es in den kommenden sieben bis zehn Tagen noch zu Flugausfällen kommen.

Wie tip-online.at bereits HIER berichtet, können KundInnen mit gestrichenen Flügen zwischen einer Rückerstattung, einer Reisegutschrift oder einer Umbuchung auf eine andere Fluggesellschaft wählen.

Streik am Samstag gestartet

Die Flugbegleiter hatten am Samstag die Arbeit niedergelegt, nachdem die Tarifverhandlungen gescheitert waren. Ein zentraler Streitpunkt war die Forderung, auch für Tätigkeiten am Boden wie das Einsteigen der Passagiere bezahlt zu werden. Bisher wird nur die Zeit vergütet, in der sich das Flugzeug bewegt. CUPE vertritt die rund 10.400 FlugbegleiterInnen und erklärte dazu nun, unbezahlte Arbeit werde es nicht mehr geben. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. In den USA hatten die FlugbegleiterInnen von American Airlines und Alaska Airlines in jüngsten Tarifabschlüssen durchgesetzt, dass die Bezahlung mit dem Boarding der Passagiere beginnt.

Die Gewerkschaft CUPE hatte sich einer Anordnung der kanadischen Arbeitsbehörde widersetzt, die den Streik auf Druck der Regierung für unrechtmäßig erklärt hatte. Das war für Kanada sehr ungewöhnlich. Daraufhin erhöhte die Regierung den Druck auf die Konfliktparteien und mahnte eine rasche Lösung an. Das Angebot der Fluggesellschaft über eine Erhöhung der Gesamtvergütung um 38% über vier Jahre hatte die Gewerkschaft als unzureichend zurückgewiesen. Sie argumentierte hingegen, das Angebot bedeute nur 17,2% höhere Gehälter.

Vorläufige Einigung

Nun haben sich die beiden Parteien offenbar vorläufig geeinigt. Die Gewerkschaft teilte mit: „Wir haben eine vorläufige Vereinbarung, die wir Ihnen vorlegen werden.“ Details wurden zunächst nicht bekannt. Die kanadische Fluglinie bestätigte die Einigung und kündigte an, den Flugbetrieb schrittweise wieder aufzunehmen. Erste Flüge dürfte es am Dienstagabend geben. (APA / red)