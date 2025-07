Anex: Neue Destinationen und mehr Fernstrecken

Attraktive Preise im Sommer

Rückenwind für den Programmausbau gebe die Entwicklung der aktuellen Sommersaison, wie es in einer Mitteilung heißt. Der Start in den Sommer sei sehr mit einem sehr hohen zweistelligen Plus über alle Urlaubsländer in der Frühbucherphase gestartet. "Dem anschließenden Nachfragerückgang auf dem Gesamtmarkt konnten wir bis heute mit gezielten Preisaktionen entgegenwirken, so dass wir aktuell für den Sommer 2025 ein zweistelliges Buchungsplus zum Vorjahr aufweisen,“ berichtet Yasir Karaçor, Geschäftsführer der Anex Gruppe. „Flugseitig hatten wir unser Programm bereits zum Sommer stark ausgebaut und uns somit früh sehr gute Konditionen gesichert. Kombiniert mit hohen Preisnachlässen, die wir aktuell von unseren Hotelpartnern erhalten, können wir Reisen für die verbleibende Sommersaison - insbesondere für die Sommerferien in der Türkei, Spanien und Griechenland - mit einem sehr attraktiven Preisbild anbieten,“ so Karaçor weiter.

Der Fokus im Winter liegt bei Anex auf nachfragestarken Destinationen wie den Kanaren, Ägypten und der Fernstrecke, wo das Portfolio deutlich ausgebaut wurde. Neu im Programm sind die Azoren und die Kapverdischen Inseln, auf der Fernstrecke ergänzt Sri Lanka ab der Wintersaison das Portfolio. Istanbul ist zudem ab Winter neu bei Neckermann Reisen buchbar. In vielen der angebotenen Winterdestinationen gebe es für Frühentschlossene hohe Rabatte von bis zu 30%.

Neue Reiseländer für die Mittelstrecke

In der Hauptstadt Ponta Delgada auf São Miguel, der größten Insel der Azoren, hat Anex insgesamt 25 Hotels im 3-bis 5-Sterne-Segment im Programm. Flüge werden mit Sata Azores Airlines, Lufthansa und TAP Air Portugal angeboten. Die Kapverdischen Inseln Boa Vista und Sal sind mit elf Hotels neu im Anex-Winterprogramm vertreten. Darunter zahlreiche Häuser in erster Strandlage sowie auch Adults-only-Hotels. Erreicht werden können beide Inseln ab Deutschland und Österreich mit Linienflugverbindungen von Edelweiß und TAP Air Portugal.

Flugangebot auf der Fernstrecke

Sri Lanka ergänzt ab Winter das Fernstrecken-Portfolio der Marken Anex Tour, Bucher Reisen und Neckermann Reisen. Die Reisemarken haben auf der Insel insgesamt 44 Hotels in den beliebtesten Ferienregionen des Landes im Portfolio. Die Insel-Hauptstadt Colombo wird von zahlreichen internationalen Fluggesellschaften wie Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines, Singapore Airlines und SriLankan Airlines mit Zwischenstopps angeflogen.

Auf der Fernstrecke lockt darüber hinaus auch das Inselparadies Malediven. Im Trend liegt zudem Urlaub in Thailand. Die Veranstaltermarken der Anex Gruppe bieten auch hier eine große Auswahl an Unterkünften, darunter namhafte Hotels wie das X10 Khaolak Resort in der gleichnamigen Urlaubsregion. Auf Koh Samui habe sich das Centara Reserve Samui zu einem begehrten Hotelfavoriten entwickelt. Das ehemalige Grand Beach Resort Samui liegt direkt am Chaweng Beach, dem schönsten Strand der Insel. Thailand wird regelmäßig von internationalen Fluggesellschaften angeflogen.

Für eine noch bessere Anbindung und Buchbarkeit von Fernstrecken-Traumzielen sorge ab sofort die Zertifizierung der Anex-Veranstaltermarken als IATA-Partner. Die Zertifizierung ermögliche einen Zugang zu einer Vielzahl von weltweit buchbaren Linienflügen mit tagesaktuellen, attraktiven Tarifen, die nun im Rahmen einer klassische Pauschalreise - und nicht wie bisher lediglich dynamisch - bei Anex Tour, Bucher Reisen, Öger Tours und Neckermann Reisen buchbar seien, wie der Veranstalter mitteilt. Das Angebot umfasse Airlines wie Lufthansa, Emirates, Air France, Singapore Airlines, Qatar Airways, Etihad Airlines etc.

Hohe Sparpotentiale

Auf den Kanarischen Inseln verfügen die Reisemarken über ein großes Hotelportfolio. Auf Fuerteventura lockt der 4-Sterne-Club Hotel Drago Park, der unweit des Strandes Playa de Sotavento gelegen ist. Zunehmender Beliebtheit erfreuen sich auch kleine, charmante Stadthotels. Das Marquesa (3 Sterne) in der Altstadt von Puerto de La Cruz auf Teneriffa ist eines der Häuser, das in dieser Kategorie neu in das Programm aufgenommen wurde. Flugpartner für den Kanaren-Urlaub sind Condor, Eurowings, Corendon und Discover Airlines. Auf den Kanaren können Frühbucher bis zum 30. September bis zu 25% des Reisepreises sparen.

Neu im Ägypten-Programm sind u.a. zwei Resorts der Luxusklasse in Saal Hasheesh in der Region Hurghada: Das neu erbaute Jaz Elite Asteria (5 Steren), direkt an einem langen Sandstrand gelegen. Zum Winter neu eröffnen wird auch das 5-Sterne-Hotel Serenity Sky Arc Resort Sahl Hasheesh. Es bietet direkte Strandlage und 380 elegant gestaltete Zimmer sowie luxuriöse Suiten mit Blick auf das Rote Meer. Geflogen wird u.a. mit Condor, Eurowings, Sundair, Sun Express und Air Cairo. Wer bis zum 31. Oktober 2025 seinen Ägypten-Urlaub bucht, erhält einen Preisnachlass von bis zu 30%. Komplettiert wird das Ägyptenprogramm ab Winter mit zwei neuen Nilkreuzfahrt-Kombi-Paketen, die jeweils 14 Nächte umfassen. Sieben Übernachtungen mit Vollpension auf einem 4-oder 5-Sterne-Schiff - die Jaz Celebrity oder die Steigenberger Legacy - werden mit einem Hotelaufenthalt der gleichen Klasse (Golden Beach Resort in Hurghada/ Amarina Abu Soma Resort & Aquapark in Abu Soma, jeweils mit All Inclusive-Verpflegung) kombiniert.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist das 5 Sterne Vida Beach Resort in Umm Al-Quwain erstmals im Portfolio. Auch mit einem neuen Städtereisenziel kann zum Winter die Marke Neckermann Reisen aufwarten: Istanbul ist mit 80 besonders nachgefragten Hotels neu im Programm der Traditionsmarke vertreten.

Und für alle, die ihren Urlaub im Schnee verbringen möchten, haben die Reisemarken der Anex Gruppe Skiregionen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien im Programm. (red)