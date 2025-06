SunTrips erweitert Costa Rica-Angebot

Neben klassischen Gruppenrundreisen bietet der Berliner Spezialist für Rundreisen und individuelle Reisekombinationen nun ein noch breiter gefächertes Angebot an, heißt es in einer Mitteilung. Das erweiterte Programm sei ideal für alle, die Costa Rica auf ihre persönliche Art entdecken möchten.

Das mittelamerikanische Land zählt zu den artenreichsten und nachhaltigsten Reisezielen der Welt – mit tropischen Regenwäldern, aktiven Vulkanen, palmengesäumten Stränden an zwei Ozeanen und einer herzlichen, naturverbundenen Bevölkerung. Alle Gruppenrundreisen sind ab zwei Personen garantiert und für maximal 16 Personen ausgerichtet. Die Rundreisen mit kompetenten deutschsprachigen Reiseleitungen, sorgfältig ausgewählten Unterkünften und spannenden Einblicken in Natur und Kultur führen zu den Höhepunkten des Landes, mit Focus auf die Pazifik Seite oder auf die Karibik. Etwa zum Vulkan Arenal, durch den Nebelwald von Monteverde oder in den Tortuguero-Nationalpark an der Karibikküste.

Für abenteuerlustige Gäste bietet SunTrips auch verschiedene Selbstfahrerprogramme an. Die vorgeplanten Routen kombinieren landschaftliche Highlights mit ausgesuchten Unterkünften – Reisende sind mit einem eigenen Mietwagen unterwegs und entdecken das Land in ihrem eigenen Tempo. Dank eines dichten Netzes an gut ausgebauten Straßen und GPS-Navigation ist Costa Rica besonders gut für Mietwagenrundreisen geeignet.

Bequeme Interbus-Transfers

Eine komfortable und zugleich nachhaltige Reiseart bietet das Interbus-System, das SunTrips in Costa Rica integriert hat. Dabei handelt es sich um ein landesweites, klimatisiertes Shuttle-Service-Netz, das zahlreiche Orte miteinander verbindet. Reisende werden von Hotel zu Hotel transportiert – komfortabel und ohne organisatorischen Aufwand. Diese Variante eigne sich perfekt für alle, die auf eigene Faust das Land erkunden möchten, ohne selbst zu fahren.

Aufgrund der Lage lässt sich Costa Rica auch mit den Nachbarländern Panama und Nicaragua kombinieren. SunTrips bietet sowohl Privattransfers als auch Zubuchertransfers zu den Grenzen und hat interessante Reisekombinationen ausgearbeitet. Zudem kann man von San José mit Copa via Panama City in zahlreiche Destinationen wie Kuba, Mexico, Dominikanische Republik oder Kolumbien fliegen.

Für Reisebüros sind in den nächsten Wochen zwei Webinare geplant, die Markenchef Alexander Sieland und das Produktmanagement durchführen werden. Anmeldung unter: www.bausteinreisen.de/webinare (red)