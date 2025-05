TUI Care Foundation & Menorca sagen Plastik den Kampf an

Menorca steht wie viele Küstenregionen vor der wachsenden Herausforderung der Plastikverschmutzung. Pro Jahr fallen auf der Insel mehr als 100kg Plastikmüll pro Kopf an – ein Großteil davon wird deponiert oder ins Ausland exportiert. Nur ein Bruchteil findet den Weg ins Recycling.

Mit dem neuen, auf drei Jahre angelegten Projekt „Destination Zero Waste Menorca“ will die TUI Care Foundation gemeinsam mit der Organisation Menorca Preservation gegensteuern. Insgesamt sollen 17.800kg Plastik gesammelt werden - davon werden 4.800kg recycelt und 11.500kg upgecycelt.

Vom Strandfund zum handgefertigten Einzelstück

Gesammelt wird an Stränden, in Wäldern, unter Wasser und entlang felsiger Küsten. Materialien wie alte Fischernetze, Sonnenschirme oder Neoprenanzüge werden anschließend an lokale KunsthandwerkerInnen weitergegeben. Die Initiative PescArt Menorca verwandelt sie in handwerkliche und künstlerische Produkte.

Unterstützt wird das Projekt vom neuen „Plastic Lab Menorca“, das die Umwandlung von Plastik in nützliche Alltagsgegenstände fördert. Begleitend werden Bildungsangebote, Workshops und Sammelaktionen organisiert – mit Schulen, sozialen Gruppen, Touristen und Tourismusunternehmen.

Nachhaltiger Tourismus und neue Arbeitsplätze

Ein weiterer Schwerpunkt des Projekts liegt auf der Sensibilisierung im Tourismus. Insgesamt 60 lokale Betriebe beteiligen sich an der Zertifizierung „Plastic Free Balearics“, weitere Unternehmen engagieren sich im Rahmen des „Plastic Free Menorca Commitment“. Darüber hinaus sollen rund 2.100 TouristInnen durch nachhaltige Aktivitäten wie Upcycling-Workshops oder Tauchkurse erreicht werden.

Das Projekt schafft außerdem neue Perspektiven für benachteiligte Gruppen: Rund 30 grüne Arbeitsplätze sollen durch Schulungen und Kompetenzentwicklung entstehen. Die Ergebnisse des Projekts werden regelmäßig in lokalen Ausstellungen präsentiert.

Teil eines internationalen Programms:

„Destination Zero Waste Menorca“ ist Teil des weltweiten Zero-Waste-Programms der TUI Care Foundation. Ziel ist es, Abfälle in Reisezielen zu reduzieren, wiederzuverwerten und die Kreislaufwirtschaft zu stärken – bisher unter anderem auf Curaçao, Jamaika, Sansibar, Mauritius, Zypern und Sizilien. (red)