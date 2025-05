TUI LIVE erleben-Tour: One night in Mallorca

Nach dem Flug mit Austrian Airlines bezog die Gruppe für eine Nacht Quartier im Hotel Riu Bravo an der Playa de Palma. Die Unterkunft liegt nur wenige Gehminuten vom langen Sandstrand entfernt und bot eine ideale Ausgangsbasis für das abwechslungsreiche Programm.

Den Auftakt bildete ein Besuch der Bodega Macià Batle, wo die Agents im Rahmen einer Führung Einblicke in den regionalen Weinbau erhielten und mallorquinische Weine sowie Tapas verkosteten. Im Anschluss stand ein geführter Spaziergang durch die Altstadt von Palma de Mallorca auf dem Programm. Dabei wurden neben der berühmten Kathedrale La Seu auch weitere Sehenswürdigkeiten und historische Gassen erkundet. Der Abend klang bei einem gemeinsamen Abendessen im Restaurant Varadero am Hafen von Palma aus, das mit mediterraner Küche und Blick auf das Meer überzeugte.

Am zweiten Tag führte die Tour ins Bergdorf Valldemossa in der Serra de Tramuntana. Die Gruppe nutzte die Gelegenheit, das idyllisch gelegene Dorf sowie dessen kulturelle Besonderheiten kennenzulernen. Zum Abschluss besichtigten die Teilnehmenden mehrere RIU Hotels im Ferienort El Arenal und vertieften ihr Wissen zum TUI Hotelangebot vor Ort.

Kurztrips für alle Erfahrungsstufen

Das neue Konzept der beliebten TUI LIVE erleben-Tourreihe „One night in ...“ bietet Reisebüroangestellten einen kompakten Einblick in eine Destination – und das mit nur einer Übernachtung vor Ort. Die Touren bzw. Kurztrips richten sich an Neulinge aus der Reisebürobranche, die erste Erfahrungen sammeln und Hotels erkunden möchten, genauso wie an erfahrene Agents, die an einer schnellen Auffrischung ihres Wissens interessiert sind. (red)