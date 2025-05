TUI und Flughafen Salzburg starten in den Sommer 2025

Die ersten Maschinen zu den Badezielen Rhodos, Larnaca und Hurghada hoben bereits am vergangenen Wochenende ab – alle Flüge waren laut Veranstalter ausgebucht. Auch die ersten Verbindungen nach Kos und Kreta folgen in den kommenden Tagen. Insgesamt bietet TUI im Sommer 2025 ab Salzburg bis zu 39 wöchentliche Flüge in 15 beliebte Urlaubsdestinationen an. Damit wurden die Flugkapazitäten im Vergleich zum Vorjahr um rund 10% erhöht.

Breites Angebot für Badeurlauber

Im Mittelpunkt des Sommerprogramms stehen klassische Sonnenziele rund ums Mittelmeer. Griechenland ist mit elf wöchentlichen Abflügen auf sechs Inseln (Kreta, Rhodos, Kos, Karpathos, Korfu, Zakynthos) erneut das beliebteste Urlaubsland. Spanien folgt mit zehn Flügen nach Mallorca sowie zwei nach Ibiza. Auf Platz drei liegt die Türkei mit sieben wöchentlichen Abflügen nach Antalya – vier davon mit Corendon, drei mit Pegasus Airlines.

Auch weitere Ziele wie Larnaca (Zypern), Hurghada (Ägypten), Olbia (Sardinien), Lamezia Terme (Kalabrien), Burgas (Bulgarien) und Monastir (Tunesien) sind Teil des Programms. Der Erstflug nach Monastir startet am 4. Juni. Insgesamt werden 31 der 39 wöchentlichen Flüge in Kooperation mit Eurowings durchgeführt, ergänzt durch Verbindungen mit weiteren Airline-Partnern.

Starke Nachfrage - optimistische Prognose

TUI Österreich-Geschäftsführer Gottfried Math zeigt sich angesichts der starken Buchungslage zum Saisonstart zufrieden: „Mit dem erweiterten Angebot ab Salzburg bieten wir unseren Gästen maximale Flexibilität und die beliebtesten Sommerziele direkt ab ihrer Region.“ Besonders gefragt seien Pauschalreisen zu Stranddestinationen mit kurzer Anreise und gutem Hotelangebot.

Auch der Flughafen Salzburg verzeichnet ein deutliches Plus: Laut Geschäftsführerin Bettina Ganghofer liegt das Gästevolumen bei TUI-Flugreisen aktuell rund 17% über dem Vorjahr. Urlaub bleibe ein Grundbedürfnis, so Ganghofer, das für Erholung, Perspektivwechsel und gemeinsame Zeit stehe. (red)