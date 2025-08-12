tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

| news | flughafen» flug

Air France und Groupe ADP: Neues System optimiert Umsteigeprozesse


Connect France
Air France und Groupe ADP erleichtern ab sofort knappe Umstiege am Flughafen Paris-Charles de Gaulle – mit digitaler Priorisierung und besserer Beschilderung.

Air France-KLM und der Flughafenbetreiber Groupe ADP haben mit „Connect France“ eine gemeinsame Initiative gestartet, um das Umsteigen am Flughafen Paris-Charles de Gaulle zu verbessern. Die erste konkrete Maßnahme: Ein automatisches Priorisierungssystem für Passagiere mit kurzer Umsteigezeit.  „Diese einfache und effektive Lösung verbessert das Reiseerlebnis deutlich“, sagt Régis Lacote, Direktor des Flughafens Paris-Charles de Gaulle. Auch Air France sieht Vorteile: „Wir stärken die Position von Paris als leistungsfähiges Drehkreuz im internationalen Wettbewerb“, so Alain-Hervé Bernard, Executive Vice President Operations and Cargo bei Air France.

Reisende, die bei der Ankunft weniger als etwa 45 Minuten bis zum Anschlussflug haben – etwa bei einem Umstieg zwischen Toulouse und New York – wird nun automatisch erkannt und bevorzugt durch Sicherheits- und Passkontrollen geleitet.

So funktioniert das System:

Passagiere mit knapper Zeit erhalten spätestens bei der Landung eine SMS und E-Mail mit dem Hinweis auf ihren bevorzugten Zugang - bald soll die Information auch via Air France App und WhatsApp verfügbar sein.

An den Kontrollstellen wird dann die Bordkarte gescannt. Das System erkennt die verbleibende Umsteigezeit und gewährt bei Bedarf automatisch schnelleren Zugang.

Effizienz durch Datenaustausch

Das neue Verfahren basiert auf Echtzeitdaten, die zwischen Air France, Groupe ADP und dem zuständigen Dienstleister ausgetauscht werden. Berücksichtigt werden:

  • voraussichtliche Gehzeit bis zum Gate
  • aktuelle Wartezeiten an den Kontrollen
  • geplante Abflugzeit des Anschlussfluges

Ziel ist es, die Wege zu verkürzen, Wartezeiten zu reduzieren und einen pünktlichen Weiterflug zu ermöglichen – ohne zusätzliche Maßnahmen durch die Reisenden. (red)


  air france, klm, air france-klm, adp, paris charles de gaulle, flug, flughafen, umstieg, transit, anschlussflüge

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



