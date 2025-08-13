Salzburg Airport: Digitalanalyse durch Lufthansa Consulting

Drei Tage lang analysierte ein Expertenteam vor Ort Prozesse, Strukturen und digitale Infrastruktur. Interviews mit Fachabteilungen sowie eine umfassende Bewertung von Betriebsführung und Personalplanung bildeten die Grundlage für den finalen Managementreport. Dieser enthält über 50 konkrete Handlungsempfehlungen, von denen 13 als besonders vordringlich gelten. Ziel war es, die digitale Reife des Airports objektiv zu bewerten und Optimierungspotenziale entlang der gesamten Passagierreise zu identifizieren.

„Die Analyse bietet uns wertvolle Einblicke, wie wir im internationalen Vergleich dastehen – und wo wir gezielt ansetzen können, um unsere Prozesse noch effizienter und zukunftssicherer zu gestalten“, so Bernhard Wodl, CCO des Salzburg Airport. Klar sei dabei, dass die digitale Transformation individuell auf den Standort abgestimmt sein müsse.

Im Fokus der vorgeschlagenen Maßnahmen stehen unter anderem der Ausbau von Self-Service-Terminals, die Einführung eines Echtzeit-Monitorings für Passagierströme sowie eine digital unterstützte, flexible Personalplanung.

Digitalisierung als Standortvorteil

Lufthansa Consulting sieht digitale Transformation als entscheidenden Hebel für die Wettbewerbsfähigkeit von Flughäfen – insbesondere bei mittleren Standorten wie Salzburg. „Der erfolgreiche Pilottest zeigt, wie ein datenbasierter Ansatz den Grundstein für eine nachhaltige Strategie legt“, so Wolfgang Bublitz, Partner bei Lufthansa Consulting.

Die eingesetzte Methodik orientiert sich an internationalen Branchenstandards und Best Practices führender Airports in Europa, Asien und Nordamerika. Auch deshalb liefert die Analyse aussagekräftige Benchmark-Vergleiche und konkrete Ansatzpunkte – für besseren Service, mehr Effizienz und höhere Resilienz. (red)