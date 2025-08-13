| news | flughafen» technologie
Salzburg Airport: Digitalanalyse durch Lufthansa Consulting
Der Salzburg Airport W. A. Mozart hat als einer der ersten Flughäfen weltweit ein neues Analyse-Tool von Lufthansa Consulting getestet.
Drei Tage lang analysierte ein Expertenteam vor Ort Prozesse, Strukturen und digitale Infrastruktur. Interviews mit Fachabteilungen sowie eine umfassende Bewertung von Betriebsführung und Personalplanung bildeten die Grundlage für den finalen Managementreport. Dieser enthält über 50 konkrete Handlungsempfehlungen, von denen 13 als besonders vordringlich gelten. Ziel war es, die digitale Reife des Airports objektiv zu bewerten und Optimierungspotenziale entlang der gesamten Passagierreise zu identifizieren.
„Die Analyse bietet uns wertvolle Einblicke, wie wir im internationalen Vergleich dastehen – und wo wir gezielt ansetzen können, um unsere Prozesse noch effizienter und zukunftssicherer zu gestalten“, so Bernhard Wodl, CCO des Salzburg Airport. Klar sei dabei, dass die digitale Transformation individuell auf den Standort abgestimmt sein müsse.
Im Fokus der vorgeschlagenen Maßnahmen stehen unter anderem der Ausbau von Self-Service-Terminals, die Einführung eines Echtzeit-Monitorings für Passagierströme sowie eine digital unterstützte, flexible Personalplanung.
Digitalisierung als Standortvorteil
Lufthansa Consulting sieht digitale Transformation als entscheidenden Hebel für die Wettbewerbsfähigkeit von Flughäfen – insbesondere bei mittleren Standorten wie Salzburg. „Der erfolgreiche Pilottest zeigt, wie ein datenbasierter Ansatz den Grundstein für eine nachhaltige Strategie legt“, so Wolfgang Bublitz, Partner bei Lufthansa Consulting.
Die eingesetzte Methodik orientiert sich an internationalen Branchenstandards und Best Practices führender Airports in Europa, Asien und Nordamerika. Auch deshalb liefert die Analyse aussagekräftige Benchmark-Vergleiche und konkrete Ansatzpunkte – für besseren Service, mehr Effizienz und höhere Resilienz. (red)
flughafen, salzburg, salzburg airport, flughafen salzburg, analyse-tool, lufthansa consulting, optimierung, flug
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
14 August 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
Schmetterling: XENA-Start mit gratis Testphase & Gewinnspiel
Reisebüros können die neuen Version...
Flughafen Klagenfurt: AUA fliegt im Winter wieder direkt nach Hamburg
Austrian Airlines bietet auch im...
Air France und Groupe ADP: Neues System optimiert Umsteigeprozesse
Air France und Groupe ADP...
Standortkrise: Airlines reduzieren Präsenz in Deutschland deutlich
Hohe staatliche Abgaben und verfehlte...
Schmetterling erweitert Systeme um A3M Destination Manager
Reisebüros erhalten über Schmetterling-Softwarelösungen ab...