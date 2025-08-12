tip

Flughafen Klagenfurt: AUA fliegt im Winter wieder direkt nach Hamburg


AUA-Maschine am Airport Klagenfurt
Austrian Airlines bietet auch im Winterflugplan 2025/26 wieder Direktflüge zwischen Klagenfurt und Hamburg an.

Vom 20. Dezember 2025 bis zum 14. März 2026 hebt wieder jeden Samstag eine AUA-Maschine vom Typ Embraer 195 in Richtung Hansestadt ab. Damit wird die Strecke bereits zum dritten Mal in Folge vom österreichischen Home Carrier bedient. Urlaubsgäste aus Kärnten gelangen so bequem in den Norden, während Reisende aus Hamburg attraktive Möglichkeiten für einen Winterurlaub in Kärnten erhalten. Die Flugzeiten sind auf die Ferien abgestimmt – insbesondere rund um Weihnachten und in den Hamburger Winterferien.

Ergänzung durch Wien-Anbindung

Neben der Hamburg-Verbindung bietet Austrian Airlines weiterhin bis zu 13 wöchentliche Flüge zwischen Klagenfurt und Wien. Diese ermöglichen flexible Kombinationen und gute Umsteigemöglichkeiten für kürzere Aufenthalte.

Zur Ankündigung der Hamburg-Verbindung sagt Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt: „Die direkte Winteranbindung an Hamburg bereits im dritten Jahr zeigt das Vertrauen unseres Partners Austrian Airlines in diesen Markt. Der Start noch vor Weihnachten und die durchgehende Bedienung bis Mitte März decken sowohl die stark nachgefragten Weihnachtsferien als auch die Hamburger Winterferien optimal ab – ein weiterer wichtiger Impuls für den Kärntner Incoming-Tourismus.“ (red)


