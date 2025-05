TUI Musement-Erlebnisse und -Gutscheine zum Muttertag

Am 11. Mai ist Muttertag – ein Anlass, um „Danke“ zu sagen und besondere Wertschätzung auszudrücken. Für all jene, die noch auf der Suche nach einem passenden Geschenk sind, bietet TUI Musement eine breite Auswahl an Erlebnissen, die sich ideal verschenken lassen. Im Fokus steht dabei das gemeinsame Erleben: Mit über 260 buchbaren Ausflügen und Aktivitäten in ganz Österreich ermöglicht TUI besondere Momente, die über den Tag hinaus in Erinnerung bleiben.

Große Auswahl an Ausflügen

Das Angebot von TUI Musement reicht von kulturellen Veranstaltungen über Naturerlebnisse bis hin zu kulinarischen Highlights und Kreativ-Workshops. Beliebte Optionen sind etwa eine Bootsfahrt auf der Salzach mit anschließendem Konzertbesuch und Dinner in Salzburg, eine Führung über den Wiener Naschmarkt oder ein Chocolatier-Workshop im Schokoladenmuseum BO-YO in Wien. Auch interaktive Formate wie eine digitale Schnitzeljagd durch Innsbruck oder geführte Kajak-Touren auf der Donau zählen zu den buchbaren Erlebnissen.

Für Musikliebhaberinnen bietet TUI Musement Tickets zu ausgewählten Kulturveranstaltungen, darunter Konzerte im Wiener Stephansdom, Opernaufführungen im Steinbruch oder Musicalbesuche. Wer lieber die Natur genießen möchte, kann beispielsweise an einer Alpaka- und Lamawanderung in den Weinbergen Niederösterreichs teilnehmen.

Kurzentschlossene haben zudem die Möglichkeit, mit einem TUI-Gutschein für Erlebnisse oder Reisen ein flexibles Geschenk zu machen – ideal als Last-Minute-Lösung für den Muttertag. Die Gutscheine sind online verfügbar und können individuell eingelöst werden.

Weitere Informationen unter: www.tui.at/ausfluege (red)