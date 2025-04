Durch die Einführung von "Click to Pay" soll der Buchungsprozess für KundInnen - insbesondere beim Bezahlen mit Debit- oder Kreditkarte - weiter vereinfacht werden. So erfolgt die Zahlung künftig bequem über die E-Mail-Adresse - statt Kartendaten bei jeder Transaktion erneut eingeben zu müssen. Voraussetzung ist lediglich eine einmalige Registrierung bei einem teilnehmenden Zahlungsnetzwerk wie Visa oder bei der kartenausgebenden Bank. Nach erfolgter Anmeldung können NutzerInnen „Click to Pay“ bei allen teilnehmenden Online-Shops - darunter auch die Airlines der Gruppe Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS und Brussels Airlines - verwenden. Die Zahlungsfreigabe erfolgt bei Bedarf über die jeweilige Bank, etwa per App oder TAN-Verfahren.

Einfache Nutzung

Die neue Zahlungsoption steht ab sofort allen Gästen der Lufthansa Group Airlines zur Verfügung – unabhängig vom Kartenanbieter. Die Funktion steht dabei auch Gastnutzern zur Verfügung und funktioniert bereits bei der ersten Buchung. Über die hinterlegte E-Mail-Adresse wird der Kunde beim Bezahlen erkannt – unabhängig davon, ob ein Kundenkonto existiert oder nicht.

„‚Click to Pay‘ ist ein großartiges Zusatzangebot, mit dem das Reiseerlebnis mit unseren Airlines nun bereits beim Ticketkauf weiter optimiert wird“, erklärt Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer der Lufthansa Group. „Mit Visa als Partner setzen wir einen weiteren Meilenstein in Richtung digitaler Kundenservices.“

Höhere Sicherheit durch Tokenisierung

Neben Komfort bietet „Click to Pay“ auch verbesserte Sicherheit: Kartendaten werden nicht direkt übermittelt, sondern durch sogenannte Token ersetzt – digitale Platzhalter, die keine verwertbaren Informationen enthalten. Diese Technik reduziert das Risiko von Datenmissbrauch erheblich. Studien zufolge sinkt die Betrugsrate im Vergleich zur herkömmlichen Karteneingabe ohne Tokenisierung um bis zu 80 Prozent.

„Mit ‚Click to Pay‘ wird der Bezahlvorgang im Internet so sicher und unkompliziert wie kontaktloses Bezahlen im stationären Handel“, sagt Albrecht Kiel, Zentraleuropa-Chef bei Visa. (red)