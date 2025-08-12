tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

| news | technologie» reisebüro

Schmetterling: XENA-Start mit gratis Testphase & Gewinnspiel


Schmetterling Technology launcht XENA neu
Reisebüros können die neuen Version von XENA jetzt 14 Tage lang kostenlos testen und gleichzeitig an dem Gewinnspiel bis 17. Oktober 2025 teilnehmen.

Mit dem Relaunch von XENA bringt Schmetterling Technology ein deutlich verbessertes Beratungs- und Vergleichssystem für Reisebüros an den Start. Die neue Version soll demnach stabiler, leistungsfähiger und benutzerfreundlicher sein und darüber hinaus viele neue Funktionen für den Arbeitsalltag bieten.

Ein zentrales Element des Neustarts ist die Kooperation mit führenden Veranstaltern wie Coral Travel/Ferien Touristik, Schauinsland Reisen, LMX, Dertour, alltours, Bentour und Vtours. Diese Partnerschaften machen XENA zu einem echten Branchenprojekt und gewährleisten ein breites Angebotsportfolio für Reisebüros. Weitere Infos zur neuen XENA-Version HIER im tip-online.at-Artikel 

XENA testen & gewinnen

Zum Start können Reisebüros nun von einer besonderen Aktion profitieren: XENA kann 14 Tage lang unkompliziert und ohne Verpflichtung genutzt werden. Gleichzeitig bietet sich die Chance, tolle Preise im Rahmen eines großen Gewinnspiels zu gewinnen, das bis zum 17. Oktober 2025 läuft.

Das System steht allen Reisebüros offen, unabhängig von ihrer Kooperationszugehörigkeit.

Gewinnspiel - so funktioniert's

Das Gewinnspiel ist direkt in den Arbeitsalltag mit XENA integriert. Das heißt: Jeder Arbeitsschritt mit XENA – von der Beratung bis zur Angebotserstellung – bringt automatisch XENA Coins auf das persönliche Konto, ganz ohne zusätzlichen Aufwand. Zusätzlich wird der tägliche Login belohnt. Sobald 250 XENA Coins gesammelt wurden, können diese gegen ein Gewinnspiel-Ticket eingetauscht werden, das die Chance auf hochwertige Preise sichert.

Zu den Hauptpreisen, gesponsert von Bentour, zählen:

  • Eine einwöchige Pauschalreise für zwei Personen ins 5-Sterne Side Sunport Hotel & Spa an der Türkischen Riviera – inklusive All Inclusive, Flug und exklusivem QUICK-Transfer.
  • Eine Woche im luxuriösen 5-Sterne Spice Hotel & Spa in Belek – inklusive Flug, All Inclusive und komfortablem Transfer.

Weitere Top-Gewinne renommierter Veranstalter:

  • Sieben All-Inclusive-Nächte im Sentido Marea am Goldstrand in Bulgarien (Dertour)
  • Eine Woche im allsun Numa Club in Side (alltours)
  • Sieben Nächte im eleganten 4-Sterne Cactus Bay Hotel auf Kreta (vtours)
  • Fünf Reisegutscheine im Wert von jeweils 200 EUR (LMX)

(red) 


Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



