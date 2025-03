TUI-Tipps für den Familienurlaub im Sommer

Familien hätten jetzt noch die Möglichkeit, sich die besten Plätze zu ihrem Wunschtermin zu sichern und von attraktiven Angeboten mit bis zu 100 Ermäßigung auf den Kinderpreis zu profitieren.

Kalabrien – Italien pur

Die feinen Strände, einsame Buchten und geschichtsträchtigen Orte ziehen jedes Jahr viele Familien mit Kindern an. Mit insgesamt vier wöchentlichen Abflügen kann Kalabrien im Sommer direkt ab Wien, Salzburg und Innsbruck angeflogen werden. Im TUI Magic Life Calabria können Familien ihren wohlverdienten All-inclusive Erholungsurlaub mit Budgetsicherheit genießen. Der Club ist nur durch einen Pinienwald vom weitläufigen Kiesstrand getrennt und verfügt über eine clubeigene Wasserstation. Während sich die Kinder im Wasserpark austoben, entspannen die Eltern im Private Lodge Bereich. Bei Buchung einer TUI Magic Life Pauschalreise erhalten Kinder im Alter von zwei bis 15,99 Jahren bei Übernachtung im Zimmer von zwei vollzahlenden Personen bis zu 100% Ermäßigung auf den Übernachtungspreis. Zu zahlen ist lediglich der Basispreis für Transfer und Flug. Sieben Nächte im TUI Magic Life Calabria kosten mit Flug ab Innsbruck z.B. am 11. Mai ab 1.059 EUR pro Person. Kinder reisen ab 459 EUR.

Kinderfreundliches Zypern

Die Insel Zypern lockt Familien mit ihren kinderfreundlichen Stränden und Hotels sowie historischen Sehenswürdigkeiten an. Sehr beliebt sind die Strände bei Agia Napa mit dem nahe gelegenen Skulpturenpark. Diesen Sommer können TUI-Gäste bis zu acht Mal wöchentlich ab Wien und jeweils einmal ab Graz und Salzburg direkt nach Larnaca fliegen, um dort ihren Urlaub zu verbringen. Der familienfreundliche Robinson Cyprus an der Südküste der Insel bietet Sportfans optimale Bedingungen und ein vielfältiges Angebot. Kinder können sich über altersgerechte Urlaubsprogramme freuen. Sieben Nächte im Robinson Cyprus auf Zypern kosten mit Flug ab Graz z.B. am 16. Mai ab 1.549 EUR pro Person im Doppelzimmer mit Vollpension. Kinder reisen ab 629 EUR.

Zusatzflug nach Karpathos

Auch die griechische Insel Karpathos ist ein beliebtes Ziel für den Familienurlaub. Ab 28. Juni bietet TUI zusätzlich jeden Samstag einen Ferienflieger ab Wien auf die griechische Insel an. Somit haben TUI Gäste die Möglichkeit drei Mal wöchentlich direkt ab Wien sowie je einmal wöchentlich ab Innsbruck, Graz und Salzburg nach Karpathos zu fliegen. Das Hotel Cavo Marelia liegt etwas oberhalb des Meeres direkt in der Amoopi Bucht und ist ein idealer Erholungsort für Familien mit Kindern. Die schön angelegte Gartenanlage und der Infinity Pool mit Blick auf das Ägäische Meer begeistern Groß und Klein gleichermaßen. Sieben Nächte im Cavo Marelia auf Karpathos kosten mit Flug ab Innsbruck z.B. am 3. Juni ab 819 Euro pro Person mit Frühstück. Kinder reisen ab 249 Euro.

Kinder übernachten bei Eigenanreise kostenlos

Bei Eigenanreise in Österreich, Italien, Kroatien, Deutschland und vielen weiteren beliebten Ferienregionen übernachten Kinder bis 10,99 Jahre in zahlreichen Unterkünften kostenlos. Die Eigenanreise-Aktion gilt für Kinder bei Übernachtung im Zimmer von zwei Vollzahlenden im Reisezeitraum 1. Mai bis 31. Oktober 2025. Viele Unterkünfte sind zusätzlich bis zum Anreisetag kostenlos stornierbar. Das TUI Time To Smile Aparthotel Golden Lodges im Raurisertal bietet besonders luxuriöse und familienfreundliche Appartements auf knapp 1.000 Metern Seehöhe. Die Anlage ist optimaler Startpunkt für Wanderungen, Mountainbike- und Bergtouren sowie zur Erkundung der Gegend. Vier Nächte im Time to Smile Aparthotel Golden Lodges kosten bei Eigenanreise z.B. am 1. Juli kosten ab 772 EUR für bis zu vier Personen im Apartment inklusive Frühstück. Kinder übernachten kostenlos.

Mitten im Nationalpark Hohe Tauern gelegen befindet sich der TUI Kids Club Hotel Sonngastein. Das persönlich geführte Hotel bietet seinen Gästen die größte Spiel- und Erlebnishalle Österreichs. In unmittelbarer Nähe des Hotels starten einige Wanderwege. Vier Nächte im TUI Kids Club Sonngastein bei Eigenanreise z.B. am 2. Juli kosten ab 749 EUR pro Person mit Halbpension Plus. Kinder übernachten kostenlos. (red)