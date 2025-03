British Airways-NDC-Content auf Sabre verfügbar

Reisebüros hätten damit über Sabre Red 360, Sabre Red Launchpad oder Sabres APIs unkomplizierten Zugriff auf die Angebote von British Airways. Dank der Multi-Source-Content-Strategie von Sabre würden NDC-Inhalte nahtlos mit den bestehenden Buchungsoptionen kombiniert werden und für einen effizienten, übersichtlichen Buchungsprozess sorgen, so Sabre in der Pressemitteilung.

Mehr Möglichkeiten für Vertriebspartner

„Wir wollen unseren Kunden ein reibungsloses, digitales Buchungserlebnis bieten“, sagte Colm Lacy, Chief Commercial Officer von British Airways. „Deshalb freuen wir uns, unseren exklusiven NDC-Content jetzt über Sabre für Reisebüros weltweit verfügbar zu machen. So erhalten sie noch mehr Möglichkeiten, auf unsere Angebote zuzugreifen und ihren Kunden ein individuelleres Reiseerlebnis zu bieten.“ Sabre bleibe Vorreiter bei der Einführung von NDC. Mit fortschrittlichen Technologielösungen würden sich Sabre-KundInnen flexibel an neue Marktanforderungen anpassen, so Kathy Morgan, Senior Vice President, Distribution Experience, Sabre Travel Solutions. „Unsere Partnerschaft mit British Airways ist ein weiterer Schritt hin zu einem modernen Reisemarktplatz, der Reisebüros Zugang zu einem umfassenden und wettbewerbsfähigen Angebot bietet.“ (red)