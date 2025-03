TUI präsentiert Ostertrends 2025

Laut aktueller Analyse des Reiseveranstalters sind Hurghada, Antalya und Mallorca heuer die Top 3 Urlaubsdestinationen. Auf die gestiegene Nachfrage nach Urlaub am Roten Meer hat TUI mit einem Zusatzflieger ab Wien nach Hurghada am 14. April reagiert. Auch Citytrips sind dieses Jahr zu Ostern sehr beliebt. Im Städteranking hat London im Vergleich zum Vorjahr stark zugelegt und führt vor Barcelona und Paris. Noch sind bei TUI Restplätze in beliebte Sonnenziele und Metropolen verfügbar. Mit dem Code ERLEBEN10 können TUI Gäste bei Buchung bis 13. April außerdem von 10% auf Ausflüge und Erlebnisse profitieren.

Hurghada erneut Top-Reiseziel

Wie TUI mitteilt, führen die klassischen Reiseziele für einen Bade- und Erholungsurlaub dieses Jahr das "Osterranking" an. So liegt Hurghada auch heuer wieder an erster Stelle. „Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Hurghada haben wir einen zusätzlichen Flug ab Wien ins Programm genommen. Das Taucherparadies eignet sich zu Ostern sehr gut für einen entspannten Bade- und Strandurlaub mit der Familie. Kurzentschlossene können sich jetzt noch Restplätze für den Osterflug am 14. April sichern“, führt Katharina Doppler-Reitner, Head of Flug- und Revenue Management bei TUI Österreich, aus. Antalya schafft mit einem beachtlichen Gästeplus im Vergleich zum Vorjahr den Sprung von Platz neun auf den zweiten Platz. Auch Mallorca reiht sich dieses Jahr unter den Top 3 Destinationen ein und macht damit zum Vorjahr drei Plätze gut. Im Länderranking steht Ägypten somit vor Spanien und der Türkei. Auf der Fernstrecke führen die USA vor den Malediven und Dubai. Allgemein lasse sich feststellen, dass sich durch den späten Ostertermin eine Verschiebung der bevorzugten Reiseziele in näherliegende Destinationen bemerkbar macht.

Städtereisen im Aufwind

Auch bei Städtereisen verzeichnet TUI in der Osterwoche beachtliche Gästezuwächse zum Vorjahr. Die britische Hauptstadt London schafft es mit großem Vorsprung vor Barcelona und Paris auf den ersten Rang und verdrängt damit den Vorjahressieger Dubai. Amsterdam und Istanbul folgen im TUI Städteranking auf den Plätzen vier und fünf. Osterangebote für Kurzentschlossene Noch sind bei TUI Restplätze in beliebte Sonnenziele und Metropolen verfügbar. Mit dem Code ERLEBEN10 sparen TUI Gäste bei Buchung bis 13. April zehn Prozent auf Ausflüge und Erlebnisse.

Preisbeispiele:

Sieben Nächte im Hotel Eftalia Marin in der Nähe von Antalya kosten mit Flug ab Wien z.B. am 11. April ab 699 EUR p.P. im DZ auf Basis All Inclusive.

Sieben Nächte im TUI Blue Cabo Verde auf Sal kosten mit Flug ab Wien z.B. am 11. April ab 1.299 EUR p.P. im DZ auf Basis All Inclusive.

Sieben Nächte im Grupotel Gran Vista & Spa auf Mallorca kosten mit Flug ab Wien z.B. am 14. April ab 1.459 EUR p.P. im DZ auf Basis All Inclusive.

Sieben Nächte im Hotel Solymar Reef Marsa in Marsa Alam kosten mit Flug ab Wien z.B. am 14. April ab 1.459 EUR p.P. im DZ auf Basis All Inclusive.

Sieben Nächte im Akassia Swiss Resort in Marsa Alam kosten mit Flug ab Wien z.B. am 14. April ab 1.529 EUR p.P. im DZ auf Basis All Inclusive.

Die Top 10 Oster-Destinationen bei TUI im Vergleich zum Vorjahr:

2025 vs. 2024

1. Hurghada > 1. Hurghada

2. Antalya > 2. Malediven

3. Mallorca > 3. Teneriffa

4. Malediven > 4. Dubai

5. Dubai > 5. Gran Canaria

6. Larnaca / Zypern > 6. Mallorca

7. Teneriffa > 7. London

8. Marsa Alam > 8. Kapverden

9. Gran Canaria > 9. Antalya

10. London > 10. New York

(red)