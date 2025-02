TUI präsentiert Top 100 Hotels 2025

Millionen von TUI Gästen haben ihr Feedback abgegeben und mit ihren Bewertungen die Top 100 Hotels aus dem weltweiten TUI Portfolio gewählt. Diese Hotels stehen für außergewöhnliche Erlebnisse und besondere Momente und repräsentieren damit das oberste 1% von 14.000 Unterkünften. Die Bekanntgabe der Liste erfolgt im Vorfeld der Verleihung der TUI Global Hotel Awards 2025 am 3. März in Berlin, bei der die Top 100 Hotels ausgezeichnet werden.

Stefan Baumert, Chief Commercial Officer Markets, sagt: „Wir freuen uns sehr, die Top 100 der besten Hotels des Jahres 2025 bekannt zu geben. Diese Auszeichnung ist ein Beweis für den Einsatz, die Exzellenz und die große Gastfreundschaft. Herzlichen Glückwunsch an unsere fantastischen Hotelpartner für ihr Engagement und ihren Service - wir freuen uns darauf, sie bei der Preisverleihung in Berlin zu würdigen.“

TUI-Gäste haben entschieden

Die Gäste der TUI setzen weiterhin den Standard für Qualität und Gastfreundlichkeit in der Reisebranche, wie die diesjährige Liste der Top-Hotels aus 11 Ländern und 33 Destinationen weltweit zeigt - von Innsbruck bis Bali und Marsa Alam bis Mailand. Mit einem Anteil von 67% an Hotels aus beliebten Hotspots wie Griechenland, Spanien und der Türkei spiegeln diese Auszeichnungen sowohl aktuelle Reisetrends als auch die globale Attraktivität des TUI Portfolios wider. Auf der Liste ist eine Vielzahl an Hotels vertreten, darunter auch vier Hotels aus Österreich, wie etwa das Time to Smile Aparthotel Golden Lodges im Salzburger Land und das Hotel Alpina Deluxe in Tirol.

In der Top 100-Liste lassen sich kleine familiengeführte Hotels und Boutique-Hotels, aber auch große Resorts, Spa- und Wellness-Zentren sowie Hotels für Städtereisen finden. Viele von ihnen haben sich Jahr für Jahr unter den Top 100 platziert, während die Neuzugänge die wachsende Bedeutung von außergewöhnlichem Kundenservice und Qualität unterstreichen. TUI ist stolz darauf, diese Hotels auszuzeichnen, die ihren Gästen auf der ganzen Welt unvergessliche Erlebnisse bieten.

Fakten über die diesjährige Top 100 Liste:

Griechenland ist mit 25 Hotels vertreten

Spanien ist mit 25 Hotels vertreten (einschließlich Festland, Kanaren, Mallorca und Balearen)

Türkei ist mit 17 Hotels unter den Top 100 vertreten

Zypern und Ägypten sind mit 10 bzw. 8 Hotels aus ihren Ländern gut vertreten

Österreich ist mit vier Häusern in der Top 100 Liste vertreten

38 Neuzugänge in den Top 100 für 2025

(red)